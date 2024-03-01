Исторический журнал «Мир музея» презентовали в центральной библиотеке Солнечногорска

«Мир музея» - старейший в России журнал в сфере культуры. Первый выпуск его предшественника - журнала «Советский музей» - вышел в 1931 году. Издание повествует о музейной жизни не только с точки зрения специалиста, но и в самом широком смысле знакомит с новостями культуры.

Литературный редактор Валерия Ахметьева на встрече в Солнечногорске рассказала, как определяют темы номеров, работают с информацией и подбирают фотографии. Слушатели предложили собственные авторские материалы для публикаций. После журналисты передали номера издания для пополнения книжного фонда библиотек и музеев округа.

«Журнал состоит из 56 полос и выходит ежемесячно. Каждый выпуск раскрывает ту или иную тематику. На презентации нам представили темы практически всех выпусков журнала. Они действительно удивляют, потрясают и заинтересовывают читателя», - отметил начальник управления культуры администрации городского округа Солнечногорск Павел Журкевич.

Общение с читателями состоялась благодаря проекту «Журнал в городе N» и его куратору Константину Преображенскому. Проект направлен на создание сообщества людей, заинтересованных в сохранении культурного наследия. Сотрудники издания посещают города России и общаются с читателями.

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