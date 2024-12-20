Исторический максимум потребления электричества превысили в Москве и области

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В четверг, 19 декабря, зафиксировали новый рекорд потребления электричества - 19 883 МВт, что на 37 МВт больше предыдущего максимума от 18 января 2024 года.

По прогнозам энергетиков, этой зимой новый максимум может быть неоднократно превышен.

В Минэнерго Подмосковья отметили, что даже в условиях высокого потребления энергосистема региона функционирует стабильно, без крупных технологических нарушений, влияющих на системную надежность.