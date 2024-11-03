03 ноября 2024, 16:36

Исторический квиз ко Дню народного единства провели в библиотеке в Балашихе

Ольга Самсонова
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В Юношеской библиотеке прошел исторический квиз «Истоки единства», приуроченный ко Дню народного единства. Мероприятие собрало молодогвардейцев Балашихи и волонтеров Подмосковья, желающих узнать больше о важном празднике и его значении.

Участники отвечали на вопросы о событиях 1612 года, роли народных героев, таких как Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, а также размышляли о богатом наследии России.

Эта встреча стала замечательной возможностью для молодежи углубить знания по истории и осознать значимость единства для развития и процветания своей страны.

Также в библиотеке «ЦБС имени А. Белого» в первый день ноября участники клуба «Познавайка» библиотечного центра «Южный» поучаствовали в тематической квест-игре. Основу программы составляли логические задачи о здоровье и правильном образе жизни.

Дети не просто увлеклись ходом игры «В здоровом теле - здоровый ум», но и получили немало новой информации из области здорового образа жизни.

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Праздники Балашиха
03 ноября 2024, 16:47
Мобильный пункт вакцинации побывает в 6 деревнях Солнечногорска в ноябре
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Ближайший выезд мобильного пункта в Солнечногорске пройдет 7 ноября в поселке Лесное озеро. Он будет ждать жителей у фельдшерско-акушерского пункта 10:00 до 14:00.

Для вакцинации в мобильном комплексе необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС. Врач проведет предварительный осмотр для выявления возможных противопоказаний.

Следующий населенный пункт, где будет проходить вакцинация, - деревня Толстяково. Полный график выездов можно найти на сайте администрации городского округа Солнечногорск.

«Вакцинация помогает защитить себя и окружающих от заболеваний и серьезных осложнений. После прививки антитела появляются на восьмой - десятый день. Высокий иммунитет против гриппа сохраняется до года. Мобильные пункты вакцинации удобны для жителей сельских территорий. Привиться можно и в поликлиниках округа», - рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

Также привиться от гриппа можно в поликлинике по предварительной записи через портал «Здоровье» , с помощью инфомата в поликлинике, по телефону 122 или через чат-бота в Telegram.

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Солнечногорск Грипп Вакцинация
03 ноября 2024, 15:51
Более 15 единиц коммунальной техники подготовили к работе зимой в Коломне
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Департамент городского хозяйства в Коломне презентовал технику, которая будет убирать город этой зимой. Они должны обслуживать почти 250 дворов.

В распоряжении коммунальной службы есть семь самосвалов, восемь тракторов МТЗ и мини-погрузчик. Технику используют круглый год, но наибольшая нагрузка всегда приходится на зиму.

При сильных снегопадах главная задача специалистов - обеспечить доступ жителей к подъездам почти в 250 дворах, очистить тротуары и внутриквартальные дороги.

В организации для уборки улиц планируют привлечь около 80 штатных работников. Если этого будет недостаточно, привлекут подрядные организации.

Отметим, что ежегодно контроль за содержанием дворов и общественных пространств ведет инспекторский состав министерства по содержанию территории и государственному жилищному надзору Московской области.

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Коломна ЖКХ
03 ноября 2024, 15:45
Вокальный коллектив из Коломны победил на международном культурном конкурсе
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Вокальный коллектив «Элегия» Центра досуга и культуры «Черкизово» из Коломны выступил на конкурсе «Славянские мотивы» в Минске. Команда привезла диплом первой степени.

Участниками конкурса хорового и вокального искусства стали таланты из нескольких регионов России и Белоруссии. «Элегия» из Коломны завоевала диплом I степени.

Коллектив создали всего три года назад. В нем занимаются 10 вокалисток-любителей. Ансамбль регулярно становится победителем и призером различных фестивалей.

Ранее воспитанницы «Элегии» получили Гран-при международного конкурса в Москве, диплом лауреата первой степени всероссийского конкурса вокальных ансамблей в Вологде и диплом лауреата первой степени международного конкурса в Санкт-Петербурге.

Отметим, что конкурс направлен на культурно-образовательное сотрудничество двух стран и сближение славянских народов.

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Коломна конкурсы
03 ноября 2024, 15:37
Более 26 километров нового асфальта уложили в Дмитрове на 9 участках дорог
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В Дмитрове продолжают реализовывать проект «Безопасные качественные дороги». Специалисты уже обновили асфальт на девяти участках региональных дорог.

Специалисты «Мосавтодора» обновили километр покрытия на участке улицы Пушкинская от улицы Семенюка до улицы 2-я Центральная.

Работы прошли и в других населенных пунктах округа. К примеру, дороги отремонтировали на участках от поселка дома отдыха Горки до деревни Старо, от села Костино до поворота на СНТ Металлург, от деревни Кунисниково до поворота на деревню Поддубки, от деревни Лучинское до посёлка Автополигон.

Ремонты прошли и около Рогачевского шоссе, села Орудьево, деревень Саввино и Ивановское. Почти 1,5 километра линий наружного освещения появилось на двух участках региональной дороги «Хлебниково - Рогачево».

«Ремонт дорог, обустройство новых тротуаров и установка освещения играют ключевую роль в повышении безопасности дорожного движения, улучшении транспортной доступности и создании комфортных условий для жителей и гостей округа. Качественные дороги и освещение способствуют снижению аварийности, улучшению транспортной логистики и повышению качества жизни в целом», - сказал заместитель главы городского округа Дмитров Михаил Жуков.

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Дороги Дмитров Ремонтные работы

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