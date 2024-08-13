13 августа 2024, 09:07

Исторический фестиваль «Творческая Мещера» прошел в Шатуре

Телеканал «360»
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Фестиваль «Творческая Мещера» прошел в Шатуре в третий раз. Гости праздника могли узнать, как жили в Подмосковье от бронзового века до современности.

На фестивале работало более 10 площадок. Там можно было рассмотреть древние монеты, изучить крестьянский быт и пообщаться на «прямой линии» с Владимиром Лениным. Сотрудники краеведческого музея рассказывали гостям фестиваля о плане ГОЭЛРО, благодаря которому на карте Подмосковья появилась Шатура.

«Все началось со строительства экспериментальной станции в 1918 году по личному распоряжению Владимира Ильича Ленина. На ней учились сжигать торф», - рассказала редактор Шатурского краеведческого музея Анна Дмитриева.

Мишеронский стекольный завод прославил Шатуру на всю Россию. Здесь производили фигурные бутылки. В 19 веке это делали всего три предприятия в стране. А еще завод был поставщиком двора его императорского величества. Бутылки для винного погреба делали местные умельцы.

С концертом на сцене фестиваля выступил фолк-коллектив «Кладовая солнца». В их репертуаре есть песни о Шатуре и ее окрестностях.

Фестиваль «Творческая мещера» проходит в Шатуре уже в третий раз и с каждым годом собирает все больше гостей.

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Фестивали Шатура
13 августа 2024, 09:18
Новый рентген-кабинет открыли в Мытищинской больнице
пресс-служба администрации го Мытищи
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Новое цифровое оборудование установили в хирургическом корпусе Мытищинской больницы. Рентген-кабинет будет работать круглосуточно.

Кабинет рентгена пока работает в тестовом режиме. Оборудование для диагностики стоимостью более 20 миллионов рублей стало третьим по счету за этот год для Мытищинской областной клинической больницы. Закупили его по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

«В полную силу оборудование заработает в сентябре после того, как в приемном отделении завершится текущий ремонт. Сейчас пациенты проходят рентген-диагностику в клинико-диагностическом центре хирургического корпуса. Там новое оборудование установили в начале года», - прокомментировал заместитель главного врача по медицинской части Борис Голубев.

Рентген-аппарат за одну смену сможет выполнить более 150 исследований костно-суставной системы, органов брюшной полости, верхних и нижних дыхательных путей. Результаты в цифровом формате сразу же будут поступать специалистам для дальнейшей обработки. Новое оборудование позволит делать снимки более высокого качества. Низкая доза лучевой нагрузки обеспечит безопасность для здоровья пациента во время обследования.

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Здравоохранение Больницы
13 августа 2024, 08:18
Качество водоснабжения жилого дома проверили в Голицыне
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Жители дома № 10 на бульваре Генерала Ремезова в Голицыне обратились в правительство Московской области с жалобой на ухудшение качества холодной воды. Оперативная группа аварийно-восстановительной службы откликнулась на обращение и выехала на место для проведения проверки.

Жители дома сообщили, что в июле этого года вода приобрела желто-бурый оттенок. Прибывшие на место специалисты провели органолептический анализ. Экспертиза показала, что вода на вводе в дом и в жилых помещениях соответствует стандартам: прозрачная, не имеет цвета и запаха. Сотрудники службы установили, что 22 июля произошло кратковременное ухудшение качества воды из-за перепада напряжения электросети - это и повлияло на ее цвет.

Министерство ЖКХ Московской области сообщило, что до 30 июля «Одинцовская теплосеть» провела работы на водозаборном узле и выполнила промывку наружных сетей холодного водоснабжения. Ситуация с качеством воды нормализовалась. Сейчас ведомство продолжает контролировать состояние систем водоснабжения в Голицыне и принимает меры для решения любых возникающих проблем.

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Одинцово Благоустройство Ремонтные работы
13 августа 2024, 08:16
Спасшего тонущего мужчину школьника наградили в Одинцове
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Ученик 10 класса Одинцовской школы № 12 Роман Вдовин во время отдыха на реке вытащил из воды тонущего мужчину. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вручил парню благодарственное письмо.

Роман отдыхал с родителями на берегу реки Днепр в Смоленской области. Он заметил, как один из купающихся уходит под воду, и не растерялся: вместе с отцом школьник бросился на помощь. Отец и сын по очереди ныряли на глубину и осматривали дно. Роман нашел мужчину на дне и вытащил его на поверхность. На берегу пострадавшему сразу оказали экстренную помощь.

Отвагу мальчика не оставили без внимания: глава Одинцовского округа вручил Роману благодарственное письмо - за смелость, мужество и решительные действия, проявленные при спасении жизни человека.

«Хочу поблагодарить тебя за поступок с большой буквы: в самый критический момент ты не растерялся, поступил как взрослый, ответственный человек - так, как должен поступать настоящий мужчина», - сказал Андрей Иванов.

Глава округа также поблагодарил родителей Романа за правильное воспитание сына. Кроме благодарственного письма, юноше подарили умную колонку.

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Одинцово Спасатели Дети
13 августа 2024, 02:44
Спортивный фестиваль для участников «Активного долголетия» провели в Химках
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Для жителей городского округа Химки и членов клуба «Активное долголетие» организовали спортивную программу «Физкульт фэст» в парке имени Льва Толстого. Оздоровительная гимнастика объединила около 100 человек.

Спортивная программа для долголетов, которую символично провели в День физкультурника, включала растяжку, танцы и другие активности. Упражнения составили с учетом физических возможностей и потребностей участников. Зарядка прошла под руководством опытных тренеров. Занятие посетили активные спортсмены и начинающие любители.

«В клубе „Активное долголетие“ регулярно проходят самые разные мероприятия: выездные экскурсии, спортивные мероприятия, занятия по компьютерной грамотности, вокалу, творческие вечера», - рассказал заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Напомним, в рамках губернаторского проекта «Активное долголетие» для участников проводят множество бесплатных активностей. Как отмечал глава региона Андрей Воробьев жители Подмосковья «серебряного возраста» могут заняться скандинавской ходьбой, йогой, катанием на велосипедах и другими видами спорта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

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Химки Активное долголетие

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