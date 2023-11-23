Исторический фестиваль по Бородинской битве прошел в Можайске

Патриотический проект «Бородино - слава России» стартовал в год 200-летия Бородинского сражения. И уже 11 лет организаторы находят новые форматы мероприятий фестиваля. Проводятся беседы с детьми, экскурсии, занятия по воспитанию патриотизма на примере боевых подвигов и доблести героев 1812 года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Участие в фестивале приняли воспитанники и педагоги городских детских садов. В программе прозвучали литературно-музыкальные композиции, патриотические стихи, песни и танцы.

Также наградили победителей конкурса видеороликов, посвященных Бородинский битве. В конкурсе поучаствовали 47 педагогов, представивших 20 работ.

Патриотический проект «Бородино – слава России» стартовал в год 200-летия Бородинского сражения. И уже 11 лет организаторы находят новые форматы мероприятий фестиваля. Проводятся беседы с детьми, экскурсии, занятия по воспитанию патриотизма на примере боевых подвигов и доблести героев 1812 года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Участие в фестивале приняли воспитанники и педагоги городских детских садов. В программе прозвучали литературно-музыкальные композиции, патриотические стихи и песни.

Также наградили победителей конкурса видеороликов, посвященных Бородинской битве. В конкурсе поучаствовали 47 педагогов, представивших 20 работ.