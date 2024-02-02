Исторический центр Звенигорода благоустроили по программе «Формирование комфортной городской среды»
Центральные улицы Звенигорода обновили благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом напомнили в Министерстве благоустройства Московской области.
В городе обновили пешеходную зону на улице Ленина, Молодежный сквер и сквер Саввы Сторожевского. На территориях появились парковая мебель, новое покрытие из плитки, гранита и асфальта. В Молодежном сделали пешеходные дорожки и спортивную площадку, установили малые архитектурные формы, наружное освещение и камеры видеонаблюдения. В сквере Саввы Сторожевского появились шахматные столы с табуретами, лавочки со стульями, урны, ярусное озеленение и освещение.
По нацпроекту преобразились также улицы Московская и Фабричнова. Там сделали тротуары, новое освещение, парковочные места и озеленение.
Пешеходную зону вдоль улиц Чехова и Почтовой оборудовали широкими тротуарами и парковочными местами, фонарями и скамейками. На пересечении этих улиц появилась детская игровая площадка.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве набережной озера Киово в Лобне.
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