Исторический бал проведут на Сиреневом фестивале в Подольске 25 мая

Как рассказали в подмосковном Минкультуры, фестиваль пройдет в культурном центре «Дубровицы». Его проводят с 2019 года, чтобы ознакомиться жителей с разными сортами сирени и произведениями искусства, которые можно создать из этого растения.

Для гостей подготовили концертные программы, мастер-классы по рисованию и изготовлению духов, а также исторический бал и дефиле.

Завершится фестиваль 26 мая. Узнать подробнее о нем можно по ссылке.

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