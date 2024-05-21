Исторический бал проведут на Сиреневом фестивале в Подольске 25 мая
Сиреневый фестиваль пройдет в Подольске 25 мая. Для гостей проведут концерты, мастер-классы и многое другое.
Как рассказали в подмосковном Минкультуры, фестиваль пройдет в культурном центре «Дубровицы». Его проводят с 2019 года, чтобы ознакомиться жителей с разными сортами сирени и произведениями искусства, которые можно создать из этого растения.
Для гостей подготовили концертные программы, мастер-классы по рисованию и изготовлению духов, а также исторический бал и дефиле.
Завершится фестиваль 26 мая. Узнать подробнее о нем можно по ссылке.
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