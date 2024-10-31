Исторические сюжеты на стенах зданий появились в центре Звенигорода

Автором и организатором проекта выступает профессиональный художник Алексей Шилов, выпускник МГАХИ имени Сурикова, сын народного художника России Виктора Шилова.

«Мой проект - это возможность рассказать людям об истории места, где они родились или куда приехали. Летом-осенью 2022 года я реализовал серию монументальных работ в Звенигороде, посвященных 870-летнему юбилею города. Это было сложно сделать в отсутствие финансирования, но внутренняя сила и потребность помогли мне встать на этот путь и продолжить начатое», - говорит Алексей.

Успех проекта в Звенигороде привел к расширению его географии: на основе собранных материалов уже оформлены центр Мещерякова в Сергиевом Посаде и школа в Ступине.

В этом году завершилось создание «Звенигородского миража» - росписи, посвященной известным деятелям культуры: Чехову, Левитану, Коровину, Якунчиковой, Борисову-Мусатову и Шаляпину. Все они посещали город и оставили след в его истории. Особое внимание уделили оформлению моста в Малиновый овраг, где изображены небесные светила и исторические фигуры Юрия Звенигородского и Юрия Долгорукого.

Министерство информации и молодежной политики сообщило, что проект получил поддержку отделения дизайна РАХ, ТСХР и комиссии по культурному наследию ОПМО.

За два года созданы три композиции в технике сграффито: «Вид Саввинской улицы» на стене детского сада, «Пословицы и поговорки» и «Речной мотив» на стенах творческой мастерской. Позже появились работы «Рыба-кит» в стилистике Марии Якунчиковой и масштабное сграффито на ТЦ «Лира», изображающее царя Алексея Михайловича с маленьким Петром I и Андрея Рублева с учениками.