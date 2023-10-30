Исторические орлы вернулись в усадьбу Горенки в Балашихе

Примерно 40 лет чугунные орлы считались утерянными. Одного нашли во время реконструкции усадьбы. После реставрации их установили на старом месте. Одну фигуру полностью создали заново. У второй восстановили крылья.

С 2022 года в Горенках идет большая реконструкция во дворце и на территории. Центральную лестницу очистили. Сейчас строители укрепляют пол, потолки и стены.

На втором этаже дворца большой зал готов для выставок. Сейчас в усадьбу можно попасть на экскурсию только по записи.

На территории занимаются благоустройством. Также по историческим фотографиям и деталям составляют проект восстановления скульптур.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».