Исторические орлы вернулись в усадьбу Горенки в Балашихе
Орлы времен Екатерины Второй вернулись на свое место в Балашиху. В усадьбе Горенки птицы украшали лестницу, которая ведет к пруду. Это было около 200 лет назад, когда граф Разумовский обустраивал свои владения.
Примерно 40 лет чугунные орлы считались утерянными. Одного нашли во время реконструкции усадьбы. После реставрации их установили на старом месте. Одну фигуру полностью создали заново. У второй восстановили крылья.
С 2022 года в Горенках идет большая реконструкция во дворце и на территории. Центральную лестницу очистили. Сейчас строители укрепляют пол, потолки и стены.
На втором этаже дворца большой зал готов для выставок. Сейчас в усадьбу можно попасть на экскурсию только по записи.
На территории занимаются благоустройством. Также по историческим фотографиям и деталям составляют проект восстановления скульптур.
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