Историческая реконструкция битвы под Сталинградом прошла в Пушкино

Вся местность окуталась густым дымом от имитации разрывов снарядов и подбитой техники. В конце концов, советские войска одержали верх, а противник капитулировал. Битва «Зимняя гроза» предопределила разгром окруженных под Сталинградом немецких войск.

За реконструкцией наблюдали более 150 зрителей, в том числе школьники из близлежащих населенных пунктов. По словам организатора мероприятия - священника Леонида Цапка - подобные реконструкции помогают молодежи лучше понять и прочувствовать дух тех времен, вызывают интерес к изучению истории.

В воссоздании битвы приняли участие около 35 клубов военно-исторической реконструкции. Для всех желающих работала полевая кухня.

Зрителям показали сражения, описанные Юрием Бондаревым в романе «Горячий снег». Сначала на поле появилась вереница жителей из захваченных врагом районов Сталинграда, которых вели под конвоем. То и дело раздавались плач и глухие удары прикладов - действо поражало своей реалистичностью.

На протяжении часа поляна возле храма Спаса Нерукотворного образа превратилась в поле боя. Зрители наблюдали за действиями Красной Армии, противостоящей попытке прорыва крупных сил фашистов к окруженной группировке фельдмаршала Паулюса в Сталинграде.

В истории России наступил период, когда жители не просто сплотились, а стали настоящей семьей , отметил на премии «Мы рядом» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он вручил награды тем, чьи мужество, сила, героизм не знали границ при совершении поступков, достойных наград.

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