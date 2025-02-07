Историческая лекция о микрорайоне Глухово прошла в центре культуры Ногинска

В Богородском округе продолжают обновлять объекты социальной инфраструктуры. Так, в Ногинске к началу учебного года реконструируют Центр образования № 5. Также в этом году начнут благоустраивать скверы Бугрова и Карла Маркса.

Общая площадь здания Центра образования № 5 после завершения всех работ увеличится в четыре раза: до 12 тысяч квадратных метров. Школа вместит в себя 950 учащихся.

Сейчас строители завершают монолитные работы, монтируют наружные конструкции и перегородки. Помимо этого, они начали укладывать и инженерные сети. Прилегающую к учебному заведению территорию также благоустроят. Вблизи центра построят спортивный комплекс для тренировок учащихся.

Отдельно рассматривают вопрос сохранения школьного музея. В старом здании он был частью образовательного процесса, но в проекте реконструкции его не предусмотрели.

«Мы обязательно найдем для него место. Там, где были музеи, они должны оставаться, а в местах, где их не было, следует создавать новые. Дети должны иметь возможность соприкасаться с историей своего края через музеи, и это важно учитывать», - подчеркнул глава Богородского округа Игорь Сухин.

Отметим, что в муниципалитете также реконструируют скверы Бугрова и Карла Маркса. Сейчас по этому поводу проходят общественные слушания. Жители хотят соединить Фонтанную площадь, сквер Карла Маркса, вокзальную площадь и сквер Ногина в единое пешеходно-прогулочное комфортабельное пространство и создать благоустроенные места.