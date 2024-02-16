16 февраля 2024, 09:32

Исследовательский клинический институт организует осмотр пациентов с муковисцидозом в Ярославле

ники детства
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Специалисты Научно-исследовательского клинического института детства организовали в Ярославле конференцию для врачей на тему «Бронхоэктазы: муковисцидоз и не только». 16 января подмосковные медики проведут прием пациентов и занятие для их родителей.

Прием детей с первичной цилиарной дискинезией, муковисцидозом и бронхоэктазами пройдет на базе областной клинической больницы Ярославля. Для родителей организуют обучающее занятие по наследственным заболеваниям легких.

По словам заместителя директора НИКИ детства Елены Кондратьевой, эти мероприятия проводятся в рамках совместного проекта с Медико-генетическим научным центром имени Бочкова. В программу входят обучающие симпозиумы для врачей, школы для родителей с консультациями специалистов и осмотр детей. Аналогичные выезды запланированы в этом году еще в восемь городов России.

Бронхоэктазы - это хроническое заболевание легких, которое может быть вызвано разными причинами, включая муковисцидоз. Оно характеризуется стойким расширением бронхов на фоне воспаления и инфекции.

В 2022 году врачи НИКИ детства уже побывали с обучающими выездами в 11 городах России. Проект «Бронхоэктазы: муковисцидоз и не только» нацелен на непрерывное образование региональных врачей в этой сфере.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Дети Здравоохранение Врачи
16 февраля 2024, 09:35
Министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова ответила на вопросы жителей на личном приеме
Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области
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Глава Минжилполитики Подмосковья Инна Федотова провела личный прием жителей 15 февраля. Жители обращались по вопросам переселения из аварийного жилья, восстановления прав дольщиков и другим.

Как сообщили в ведомстве, с жителями пообщалась министр Инна Федотова, а также ее заместители Иван Синельников и Семен Золотов.

Жители обратились по поводу переселения из аварийных домов, выдачи градостроительной документации, улучшения жилищных условий и восстановления прав дольщиков. Всего поступило 23 обращения, по каждому из них дали разъяснения.

Записаться на следующий прием можно по телефону: 8 (498) 602-31-13.

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Недвижимость Дольщики Аварийное жилье
15 февраля 2024, 23:55
Московский областной центр крови провел экскурсию для школьников
Пресс-служба ГБУЗ МО "МОЦК"
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Центр крови Московской области впервые организовал экскурсию для школьников, которая прошла 14 февраля. Первыми посетителями стали учащиеся международной школы смешанного обучения.

В рамках школьной программы ребята уже проходили раздел про кровь, но только в теории. Теперь они смогли узнать о процессе забора больше информации. Заместитель главного врача по медицинской части Глеб Марнов рассказал о донорах и условиях, необходимых для того, чтобы стать ими.

«Очень важно знакомить младшее поколение с работой Центра крови, чтобы в будущем они вновь пришли сюда - уже в качестве доноров», - указал Глеб Марнов.

Школьникам также продемонстрировали процессы анализа крови, определения группы и резус-фактора в лаборатории. Затем они посетили зал, где производится забор донорской крови и ее компонентов. Далее ребятам показали «закулисье» центра, где разделяют цельную кровь на компоненты, проверяют на инфекции, замораживают плазму.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что подмосковный проект «Поликлиника. Перезагрузка» победил в конкурсе управленческих практик.

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Врачи Школьники
15 февраля 2024, 23:28
Более 52 тысяч кубометров снега вывезли из парков Подмосковья за неделю
Министерство благоустройства Московской области
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Более 52 тысяч кубических метров снега вывезли из парков Московской области за прошедшую неделю. В первую очередь убирали главные аллеи и дорожки, расположенные на территории зеленых зон.

Специалисты после очистки территорий обрабатывают их противогололедными смесями, чтобы жители и гости региона могли передвигаться безопасно.

В Московской области насчитывается 193 парка культуры и отдыха. При этом общая площадь дорожно-тропиночной сети составляет порядка двух миллионов квадратных метров.

«Было задействовано 544 человека и 155 единицы спецтехники», - подчеркнул министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о борьбе с последствиями непогоды в регионе. Он подчеркнул, что для расчистки территорий вывели всю технику.

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Парки
15 февраля 2024, 22:58
Руководитель ГУСТ Подмосковья Аипова провела еженедельный штаб по содержанию территорий
ГУСТ МО
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Руководитель ГУСТ Московской области в ранге министра Светлана Аипова провела еженедельный штаб по содержанию территорий. В совещании приняли участие главы городских округов. Специалисты обсудили уборку территорий и алгоритм работы коммунальных служб.

Аипова подчеркнула, что в ближайшее время прирост снежного покрова может достичь 20 сантиметров. Специалисты продолжают уборку входных групп и пешеходных дорожек.

«На особом контроле очистка проездов к контейнерным площадкам для доступа мусоровозов. Уборочная техника прометает основной ход дворовых проездов, а также въезды и выезды», - указала Аипова.

Она отметила, что 16 февраля уборка территорий от последствий снегопадов продолжится в Московской области по намеченному плану. Жителей региона просят с пониманием отнестись к шумным работам.

«Начиная с воскресенья, занимаемся зачисткой всех проездов, парковок и других элементов двора. Поставили план - ежедневно освобождать около 20% территорий», - рассказала руководитель ГУСТ.

Аипова добавила, что уборку детских площадок проводят в последнюю очередь, а основное внимание уделяется пешеходной инфраструктуре.

Кроме того, в ходе совещания обсудили отработку недочетов, о которых сообщали управдомы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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ЖКХ

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