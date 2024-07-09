Испытания двигателей для ракеты «Ангара-А5М» провели в Химках
Сотрудники научно-производственного объединения «Энергомаш» в Химках успешно провели испытания двигателя РД-191М. Он предназначен для тяжелой ракеты «Ангара-А5М» космического ракетного комплекса «Амур».
РД-191М - высокоэкономичный однокамерный двигатель, который работает на керосине и жидком кислороде. При разработке применялись конструкторские и технологические наработки, которые помогли сократить сроки и затраты на создание, а также провести полный цикл автономных испытаний силовых агрегатов.
Отметим, что первый такой двигатель создали на территории «Энергомаша» в конце прошлого года. Новые двигатели отличаются увеличенной тягой, что существенно расширит возможности по отправке грузов на будущую Российскую орбитальную станцию. Двигатели установят на первой и второй ступенях ракеты-носителя «Ангара-А5М». Первый запуск ракеты пройдет в 2027 году с космодрома Восточный.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».