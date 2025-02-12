Исправность более 180 тысяч газовых плит проверили в Подмосковье с начала года

Как сообщили в министерстве по территорий и государственному жилищному надзору, при обнаружении неисправностей и поломок специалисты устраняют угрозу безопасности и дают рекомендации по ремонту и использованию оборудования.

Одна из эффективных мер предосторожности - это установка специальной системы, которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке потухло.

Всего в Подмосковье газовыми плитами оснащены более двух миллионов квартир. За их состояние и сохранность несут ответственность собственники помещений. Менять оборудование необходимо каждые 10-12 лет.