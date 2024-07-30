Исполняющего обязанности директора назначали в гимназии № 1 в Жуковском

Елена Борисовна Винник проработала почти 46 лет, из них 35 - педагогом. Более 10 лет она возглавляла школу № 10, а потом ушла в гимназию № 1. Учреждением она руководила 3,5 года. Елена Борисовна - почетный работник образования России. Она завершила карьеру и ушла на пенсию. Глава городского округа Борис Аубакиров и его заместитель - начальник управления образования Ольга Алферова пришли проводить ее на заслуженный отдых.

«Благодарю Елену Борисовну за многолетнюю работу на благо нашего города, за преданность своей профессии, за любовь к детям. Знаю, как сильно ее любят и ценят коллеги и ученики, с какой теплотой вспоминают в школе № 10. Елена Борисовна всегда вкладывала в работу свою душу и сердце. Еще раз хочу пожелать ей крепкого здоровья, счастья и поздравляю с выходом на заслуженный отдых», - сказал глава города Борис Аубакиров.

Временно исполняющей обязанности директора назначена Наталья Александровна Орловская. Она закончила Томский государственный педагогический институт по специальности «учитель физики и математики». Общий стаж ее работы - 27 лет, из них 19 - преподавательский. Наталья Александровна отмечена почетной грамотой Министерства образования Московской области, а также неоднократно поощрялась муниципальными наградами. Более 12 лет она работает в гимназии № 1. С 2012 года занимала должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе.

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