30 июля 2024, 12:05

Исполняющего обязанности директора назначали в гимназии № 1 в Жуковском

Читайте нас в: Google Новости

Наталья Орловская — заведующая по воспитательной работе в гимназии № 1 в Жуковском назначена временно исполняющей обязанности директора. Предыдущий руководитель учреждения Елена Винник завершила карьеру и ушла на пенсию.

Елена Борисовна Винник проработала почти 46 лет, из них 35 - педагогом. Более 10 лет она возглавляла школу № 10, а потом ушла в гимназию № 1. Учреждением она руководила 3,5 года. Елена Борисовна - почетный работник образования России. Она завершила карьеру и ушла на пенсию. Глава городского округа Борис Аубакиров и его заместитель - начальник управления образования Ольга Алферова пришли проводить ее на заслуженный отдых.

«Благодарю Елену Борисовну за многолетнюю работу на благо нашего города, за преданность своей профессии, за любовь к детям. Знаю, как сильно ее любят и ценят коллеги и ученики, с какой теплотой вспоминают в школе № 10. Елена Борисовна всегда вкладывала в работу свою душу и сердце. Еще раз хочу пожелать ей крепкого здоровья, счастья и поздравляю с выходом на заслуженный отдых», - сказал глава города Борис Аубакиров.

Временно исполняющей обязанности директора назначена Наталья Александровна Орловская. Она закончила Томский государственный педагогический институт по специальности «учитель физики и математики». Общий стаж ее работы - 27 лет, из них 19 - преподавательский. Наталья Александровна отмечена почетной грамотой Министерства образования Московской области, а также неоднократно поощрялась муниципальными наградами. Более 12 лет она работает в гимназии № 1. С 2012 года занимала должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Жуковский
30 июля 2024, 13:16
Тендер на благоустройство общественной территории «Сказка» объявили в Серпухове
Медиаархив Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Конкурс в электронной форме на благоустройство общественного пространства объявили в Серпухове. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок. Согласно проекту, подрядчику предстоит выполнить озеленение, установить малые архитектурные формы, наружное освещение, видеонаблюдение и систему оповещения.

Работы необходимо завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Серпухов
30 июля 2024, 13:14
Школы и детские сады Богородского округа подготовили к учебному году
пресс-служба Администрации Богородского округа
Читайте нас в: Google Новости
Образовательные учреждения Богородского округа прошли приемку перед новым учебным годом. Комиссия проверила детские сады, школы и центры дополнительного образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к осени.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360» Комиссия проверила 31 образовательное учреждение Богородского городского округа. Все они готовы принять детей и обеспечить им комфортные и безопасные условия для обучения.

Эксперты комиссии оценивали условия для безопасного пребывания детей, техническое оснащение учреждений и благоустройство прилегающих территорий. Особое внимание проверяющие обращали на пожарную безопасность.

Отметим, что после капитального ремонта 1 сентября в муниципалитете откроются Центры образования № 8 и № 21.

Школы Детские сады Богородский Образование
30 июля 2024, 12:47
Экскурсию для ветеранов и пенсионеров прокуратуры провели в Королеве
Прокуратура МО
Читайте нас в: Google Новости
Прокуратура города Королева организовала экскурсию для ветеранов и пенсионеров, связанных с прокуратурой Московской области. Мероприятие прошло в Центр подготовки космонавтов имени Гагарина, расположенном в Звездном городке.

Во время экскурсии ветераны смогли ознакомиться с уникальными тренажерами и макетами космических кораблей и орбитальных станций. Они также получили информацию о современных достижениях в области пилотируемой космонавтики.

В завершение мероприятия участники пообщались с российским космонавтом, Героем Российской Федерации Салижаном Шариповым, который поделился опытом своих полетов и рассказал о нюансах стыковок с орбитальным комплексом «Мир».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пенсионеры Ветераны Экскурсии Королев
30 июля 2024, 12:45
Юным дмитровчанам вручили первый паспорт во дворце культуры «Созвездие»
Читайте нас в: Google Новости
Во дворце культуры «Созвездие» городского округа Дмитров подросткам вручили первые паспорта. Церемония проводится каждый месяц. Чтобы получить документ в торжественной обстановке — нужно написать заявление в МФЦ.

На торжественной церемонии собрались подростки, которым исполнилось 14 лет. Депутат Совета депутатов округа Роман Сунгуров поздравил ребят и пожелал им быть достойными гражданами России. Вместе с первым документом юные дмитровчане получили памятные подарки.

«Каждый месяц в торжественной обстановке мои заместители, депутаты, общественные деятели вручают жителям округа, достигшим 14-летнего возраста, их первый паспорт. Церемония вручения - это всегда очень торжественное и трогательное мероприятие как для ребят, так и для их родных. Желаю нашей молодежи верить в себя, в любых обстоятельствах оставаться хорошими людьми и патриотом нашей великой страны», - прокомментировал вручение глава Дмитровского округа Илья Поночевный.

Чтобы получить паспорт в торжественной обстановке - нужно подать заявление в МФЦ в течение месяца после дня рождения. Специалисты оформят участие.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Паспорта Молодежь Дмитров

Новости по теме