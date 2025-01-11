Искусствовед из Химок стала стипендиатом губернатора Подмосковья

Теперь Марина Самбур получит финансовую поддержку от властей региона на реализацию ее художественно-музыкального проекта «Живописный концерт». В его рамках в октябре в галерее организовали интерактивное мероприятие «Ради мира на Земле. Василий Верещагин».

Посетители увидели на экране картины живописца, а также узнали об особенностях произведений. Атмосферу создавали классические музыкальные композиции, которые исполнили педагоги и ученики Центральной детской школы искусств.

Напомним, что стипендии присуждают на один год. Всего передали 15 стипендий в двух номинациях. Вторую вручали молодым талантливым авторам Подмосковья.