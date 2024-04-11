Искусственный интеллект начал выявлять очереди на остановках в Подмосковье

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, искусственный интеллект просматривает видеокадры более чем со 100 камер системы «Безопасный регион» дважды в день. Он выявляет количество людей на остановках. Если их больше 10, то нейросеть классифицирует это как очередь и передает информацию в профильные ведомства.

«Благодаря камерам системы „Безопасный регион“ нейросеть в часы пик мониторит и выявляет очереди на остановках. Далее информация практически в онлайн-режиме поступает в ведомство, а затем перевозчику. Это позволяет оперативно разбираться в ситуации и предпринимать определенные действия, чтобы сократить очереди», - сказала глава ведомства Надежда Куртяник.

Она добавила, что нейросеть также следит за чистотой, анализируя в день видео с 550 камер. Информацию о мусоре передают коммунальным службам.

Всего в Подмосковье действует 30 проектов с использованием искусственного интеллекта. Узнать о них подробнее можно по ссылке.

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