27 октября 2024, 12:46

Искусственный газон уложили на стадионе «Торпедо» в Люберцах

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Реконструкция стадиона «Торпедо» продолжается в Люберцах. Рабочие уже уложили искусственный газон.

Строительная готовность объекта достигла 50%. Сейчас на площадке работают более 100 человек и 12 единиц техники.

«Выполнено устройство искусственного покрытия стадиона. Завершаются фасадные работы на трибуне, продолжаются внутренние отделочные и инженерные работы. Готовятся щебеночные основания под беговые дорожки», - сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

После реконструкции здесь появятся современное футбольное поле с подогревом, трибуны для 1500 зрителей. Также специалисты возведут физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом, площадки для игровых видов спорта, выполнения нормативов ГТО и воркаута, беговые дорожки.

Обновленный стадион «Торпедо» планируют открыть в следующем году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Люберцы Ремонтные работы
27 октября 2024, 12:29
Первый класс пожарной опасности продлили в Подмосковье до 29 октября
Медиасток.рф
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Представители Комитета лесного хозяйства Московской области опубликовали прогноз пожарной опасности на ближайшие дни. В ведомстве добавили, что 26 октября в лесах региона не произошло пожаров.

С 27 по 29 октября на большей части территории Московской области ожидается первый класс пожарной опасности. Однако в Виноградовском, Дмитровском, Луховицком, Клинском, Подольском, Сергиево-Посадском, Ступинском и Талдомском лесничествах, а также в «Русском лесу» ожидается второй класс пожарной опасности В ближайшие дни температура воздуха составит 8–9 градусов, а ночью она опустится до 5–6 градусов. Метеорологи сообщают о пасмурной погоде с незначительными прояснениями и возможными кратковременными дождями.

В народных поверьях существует странная традиция: 27 октября беременным женщинам не рекомендовалось расчесывать волосы, хотя причины этого предписания остаются неизвестными.

Лесные пожары Прогноз погоды
27 октября 2024, 10:52
День открытых дверей прошел в центре онкопомощи в Солнечногорске
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Консультации и обследования на разные виды рака провели для жителей в Солнечногорске в рамках дня открытых дверей. Посетить специалистов могли все желающие без предварительной записи.

Обследование прошли совершеннолетние жители Подмосковья. Они проверились на наличие рака молочной железы, репродуктивных органов, кожи, кишечника, легких, заболеваний кровеносной системы и других патологий.

Женщинам сделали маммографию и ультразвуковое исследование молочных желез, мужчины смогли сдать анализ крови на простатический специфический антиген, который позволяет выявить новообразования предстательной железы. Также в программу обследования вошли анализ кала на скрытую кровь и диагностика новообразований кожи.

«В центральной поликлинике работает Центр амбулаторной онкологической помощи. Его специалисты консультируют жителей по всем волнующим вопросам касательно новообразований. Также в Солнечногорске всем женщинам при диспансеризации назначается маммография или ультразвуковое исследование молочных желез. Маммографию в Солнечногорском районе можно сделать в Андреевской и Менделеевской поликлиниках, а также в Солнечногорской больнице. На данную диагностику можно записаться самостоятельно», - рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

Центр амбулаторной онкологической помощи работает на базе Центральной поликлиники Солнечногорска с 2022 года под руководством Андрея Тюрикова, который в этом году стал лауреатом конкурса «Подмосковный врач» в категории «Онкология».

Дни открытых дверей в Центрах амбулаторной онкологической помощи Подмосковья проходят каждую последнюю субботу месяца.

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Больницы Солнечногорск Врачи Медицина Рак Онкология
27 октября 2024, 10:03
Семь участков дорог отремонтировали в двух поселках Люберец в этом году
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Участки дорог отремонтировали в поселках Малаховка и Томилино. Всего работы провели более чем на двух километрах покрытия.

Дороги отремонтировали по просьбе жителей поселков. Площадь обновленных участков составила более 9,6 тысячи квадратных метров.

«В этом году в округе обновили 10 участков дорог общей протяженностью более 8,5 километра. Дополнительно в Малаховке отремонтировали пять участков протяженностью 1774 метра и площадью более 8,7 тысячи квадратных метров. Работы велись на улицах Лихачева, Красковский обрыв, Полевой, 2-я Красная Заря, Поселковой», - сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Он также отметил, что еще два участка дорог обновили в поселке Томилино. Просьбы по ремонту этих участков жители озвучили на встречах в формате выездной администрации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Люберцы Дороги Ремонтные работы
27 октября 2024, 09:56
Более 10 водных объектов очистили от мусора в Люберцах в этом году
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Несколько прудов, карьеров и рек очистили от бытовых отходов в Люберцах с начала года. Водные объекты выбирали при активном участии жителей.

Всего в рамках муниципальной программы «Экология» работы провели на 12 объектах. Это Кореневский, Токаревский, Жилинский пруды, пруды на улице Кантемира, Ломоносова, Шевченко, Новокрасковский, Большой Красковский, Птичий, Кореневский карьеры, а также реки Кобыленка и Пехорка.

«Программа 2024 года выполнена. Важно, что перечень объектов для очистки был сформирован при активном участии жителей - благодарю за вклад в сохранение экологии нашего округа», - сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

На этой неделе от мусора заканчивают расчищать участок Токаревского пруда на Старой улице. Из водоема извлекли 42 покрышки, убрали более 270 кубических метров отходов.

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Люберцы Экология Мусор Водоемы

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