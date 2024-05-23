Искусственные сооружения отремонтируют на федеральных трассах Подмосковья

Сейчас специалисты уже начали работы на трассе М-5 «Урал» на мостах через реки Черную и Воблю в Луховицах. Согласно плану, тут заменят асфальтобетонное покрытие, восстановят деформационные швы, отремонтируют пролетные строения, а также обновят барьерное и периленное ограждение.

На путепроводе на 114-м километре М-9 «Балтия» проведут ремонтно-восстановительные работы, а также заменят балку пролетного строения. Планово-предупредительные работы ведутся на мостах через канал имени Москвы на 26-м километре А-104 «Дмитровского шоссе».

Кроме того, специалисты приведут в нормативное состояние 20 водопропускных труб на различных трассах, а также восстановят пешеходные переходы в различных городах Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что работы по ремонту Осташковского шоссе завершат в 2024 году. Он отдельно отметил, что запуск новой магистрали улучшит транспортную доступность для 850 тысяч граждан, проживающих на территории региона.

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