01 августа 2024, 18:46

Искусственные неровности отремонтировали еще на 10 дорогах Подмосковья

Пресс-служба Минтранса МО
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Представители «Мосавтодора» привели в порядок искусственные неровности на десяти дорогах в семи округах. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Работы провели на Дзержинском шоссе в Котельниках, Коммунистической улице и улице Мичурина в Раменском, улице Дзержинского в Жуковском, в селе Николо-Крохотки Талдомского округа и на других объектах. В ведомстве уточнили, что искусственные неровности служат для принудительного снижения скорости на участках, расположенных рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах.

Отмечается, что дорожную сеть в Московской области обследуют еженедельно. Особое внимание специалисты уделяют дорожным знакам, светофорам, остановкам, а также освещению.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах , которые завершат к концу года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги
01 августа 2024, 18:56
Омбудсмен Подмосковья Фаевская провела личный прием 17 граждан в июле
Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области
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Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская провела личный прием 17 жителей региона в минувшем июле. Граждане обратились с просьбами о помощи в решении различных проблем, связанных с реализацией их прав на жилье, социальное обеспечение, включая санаторно-курортное лечение и пенсии, а также право на охрану здоровья и судебную защиту.

Ирина Фаевская отметила, что по большинству обращений были приняты письменные заявки. Она подчеркнула важность каждого из этих случаев и сообщила о планах разобраться с возникшими вопросами, чтобы восстановить права заявителей.

«По ряду вопросов направим ходатайства должностным лицам», - добавила Фаевская.

Обратиться к Уполномоченному можно несколькими способами: позвонить по телефону 7 498 602 32 20 или написать на электронную почту: upchmo@mosreg.ru. Также возможна запись на дистанционное консультирование через портал государственных и муниципальных услуг Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги
01 августа 2024, 18:55
Вечерние пробки оценили в 5 баллов в Подмосковье 1 августа
Медиасток.рф
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Загруженность дорог Московской области оценили в пять баллов вечером 1 августа. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Основные заторы наблюдаются в сторону Московской области на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Волоколамском, Щелковском, Носовихинском, Мякининском и Каширском шоссе. Помимо этого, движение затруднено на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Кезьмино.

В ведомстве призывают водителей соблюдать ПДД и не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах , которые завершат к концу года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги
01 августа 2024, 18:40
Плейлист «Лето в Подмосковье» пополнился 101 новой песней в августе
Unsplash
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Министерство информации и молодежной политики Московской области обновило сезонный плейлист «Лето в Подмосковье». Уже второй год подряд подборка радует граждан, передавая летние мотивы региона.

Обновленный плейлист предлагает слушателям более пяти часов разнообразной музыкальной программы. В него вошла 101 композиция, которая подойдет для любого настроения: от популярных мелодий прошлого до свежих лирических новинок и горячих современных хитов.

« Лето в Подмосковье » одновременно сочетает в себе расслабляющую атмосферу и энергичность, гармонично предлагая слушателю безмятежностью и порывистостью. Плейлист отражает как красоту природы, так и эстетику городской жизни.

Эта музыкальная подборка создает идеальную атмосферу для прогулок по тенистым лесам и паркам, веселых пикников с друзьями, сбора урожая на даче и спокойных вечеров у костра, а также для активного времяпрепровождения, например, при катании на вейксерфе и других летних развлечениях.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Песни Музыка
01 августа 2024, 18:30
Сброс 50 кубометров строительных отходов предотвратили в Мытищах
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Минэкологии и Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области провели экологический рейд в Мытищах. Мероприятие было направлено на борьбу с незаконными транспортировками стройотходов.

В ходе рейда инспекторы проверили 15 машин. У водителей двух грузовиков отсутствовали необходимые для перевозки документы. В отношении нарушителей составили протоколы об административных правонарушениях, а их транспортные средства изъяли. Так, в округе удалось предотвратить сброс строительного мусора объемом 50 кубических метров.

Напомним, перевозить отходы можно только со специальным разрешением. Оформить его можно на региональном портале государственных услуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Мусор

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