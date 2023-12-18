Ирина Смирнова из Истры получила звание «Медсестра Подмосковья»

Ирина родилась и выросла в Истре. В больнице округа она трудится уже 37 лет. Изначально она работала в детском отделении, а потом перешла в хирургию.

«Самое главное - любить тех, с кем работаешь. Это не только коллектив, но и пациенты. Важно ставить себя на их место. Бывает, что приходят одинокие, начинают изливать душу, а тебе некогда их слушать, но ведь это могли быть твои мама или папа», - подчеркнула медсестра.

На конкурс Ирину выдвинул коллектив. На первом этапе было тестирование на компьютере - конкурсантам предстояло ответить на 50 вопросов по всему сестринскому делу. Специализация не имела значения, поскольку медсестра должна знать всю теорию и уметь ориентироваться в разных ситуациях.

Второй этап - ситуационные задачи. Участники тянули билеты и рассказывали комиссии, как бы они поступили в конкретной ситуации.

«Я очень горда была, когда сдала второй этап - даже не знала еще, прошла или нет, а уже когда узнала, что получила звание - горда вдвойне, потому что оправдала доверие тех, кто за меня болел», - заключила Смирнова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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