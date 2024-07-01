Ирина Дубцова выступила в Истре в День молодежи

После выступлений зрители смогли сфотографироваться со звездами. В тот день многие приезжали целыми семьями, чтобы не только посмотреть концерт и отпраздновать День молодежи, но и погулять по лесопарку «Шишкин лес». Еще совсем недавно там был запущенный лес, а сейчас это благоустроенная зона отдыха.

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Ведущим праздничной программы был известный блогер и музыкант Саша Стоун. Многие зрители специально приехали, чтобы увидеть его и Ирину Дубцову, исполнившую свои лучшие хиты.