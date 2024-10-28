Инженеры из Химок победили на всероссийском спортивном чемпионате

Инженеры из Энергомаша в составе сборной команды интегрированной структуры ракетного двигателестроения стали победителями общего медального зачета. Они мастерски проявили спортивные навыки в настольном теннисе, дартсе, шахматах, бадминтоне, плаванье, волейболе, мини-футболе, баскетболе и онлайн-марафоне.

Бронза 50-метровых заплывов вольным стилем у Елены Антипиной и Анны Дубровиной. Победительницей личного первенстве среди женщин по настольному теннису стала Наталья Грязнова. Александр Гришин, Дмитрий Шишкунов, Александр Горохов, Роман Кодочигов и Данил Сладков добыле команде три очка, сразившись на волейбольном поле.

Третья ступень пьедестала в мужском одиночном разряде по бадминтону у Никиты Ташланова, среди женщин серебро у Ольги Архиповой. Участие в турнире по мини-футболу принесло команде серебряную медаль, а в дартсе - бронзовую.

«На таком крупном предприятии как Энергомаш, можно годами работать в соседних зданиях и не знать друг друга по имени, а такие мероприятия позволяют не только лучше узнать своих коллег, но и познакомится с работниками смежных организаций, испытать себя на прочность и умение работать в команде. Я отлично провел время, зарядился позитивом и готов с новыми силами приступить к решению производственных задач», - отметил начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности Артем Шкулев.

Спортсмены из научно-производственного объединения имени Лавочкина завоевали две бронзовые медали в общекомандном зачете - в настольном теннисе и в онлайн-марафоне. Егор Маркелов и Мария Савкина заняли второе и третье места соответственно в индивидуальных соревнованиях по настольному теннису.

Никита Ушаков, Светлана Деева и Артем Голиков разделили вторую ступень пьедестала в онлайн-марафоне, чуть ниже расположилась Анастасия Шмелькова. Бронза плавания на спине у Виктории Гончаровой.

Турнир провели на спортивной площадке «Новая Лига». Соревнования объединили более 300 участников из предприятий госкорпорации «Роскосмос».

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