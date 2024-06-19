19 июня 2024, 12:13

Инженеру в Дзержинском одобрили льготную ипотеку

Министерство жилищной политики Московской области
Читайте нас в: Google Новости

Еще один инженер из Дзержинского приобрел собственную квартиру благодаря программе льготной ипотеки. До участия в ней он жил в общежитии предприятия.

Евгений Муравьев работает в Федеральном центре двойных технологий «Союз» почти 15 лет. О программе он узнал у коллег и решил принять участие.

«Получилось обналичить свои знания в недвижимость, как еще сказать. Учишься пять лет в институте, потом практика не менее пяти лет - и вот поступившие активы! Я взял однушку на вторичном рынке. Первичные потребности закрыты - в крыше над головой, тепле, воде. Жить можно, постепенно буду делать ремонт. Квартира мне нравится очень, в первую очередь, потому что она своя. Свое по определению всем нравится», - поделился Муравьев.

Программу реализуют в Подмосковье с 2016 года. По ней получить собственное жилье могут медики, учителя, молодые ученые, тренеры и другие специалисты. Полный список специальностей доступен по ссылке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ученые Льготная ипотека
19 июня 2024, 11:55
Тоннель на Путилковском шоссе в Красногорске откроют в 2025 году
Минтранс Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости
Бетонирование 30-метровой центральной секции строящегося тоннеля на пересечении Путилковского шоссе и Проектируемого проезда № 6411 завершилось в Красногорске. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

«Также в рамках второго этапа реконструкции Путилковского шоссе строители продолжают разрабатывать котлован тоннеля и устраивают грунтовые анкеры, переустраивают инженерные коммуникации», - уточнили в ведомстве.

Движение по новому тоннелю откроют в середине 2025 года. Транспортный объект обеспечит дополнительную связь с Пятницким шоссе и беспрепятственную связь с МКАД в двух уровнях. Это позволит создать транспортную связь около 100 тысяч жителей микрорайона Путилково с Пятницким шоссе и МКАД.

В сентябре на территории Подмосковья открыли первый участок трассы М12 Москва - Казань. Губернатор Андрей Воробьев встретился со строителями и вручил им памятные благодарности.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Строительство
19 июня 2024, 11:45
Складской комплекс достроят на Малом проезде в Химках в 2024 году
Главгосстройнадзор МО
Читайте нас в: Google Новости
Инспекторы подмосковного стройнадзора проверили строительство складского комплекса «Лихачевский» в Химках. Его возводят на Малом проезде. Завершить работы планируют в третьем квартале этого года.

Как рассказали в ведомстве, готовность работ уже превысила 90%. Сейчас строители проводят внутреннюю отделку и обстраивают коммуникации.

Площадь двухэтажного комплекса превысил 21 тысячу квадратных метров. В здании обустроят зоны для хранения и обработки грузов, офисы, административные и другие помещения. На территории разместят место для ремонта автомобилей.

«Согласно проекту, также появится парковка на 260 машиномест и площадки для разворота и маневрирования. У комплекса будет вся необходимая инженерная инфраструктура: 250-кубовые пожарные резервуары с насосной станцией, очистные сооружения и дизельная генераторная для бесперебойного электроснабжения. Въезд и выезд будет осуществляться через два КПП», - добавили в ведомстве.

Проект привлек в Подмосковье еще около миллиарда рублей инвестиций.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Строительство Поддержка предпринимателей в Московской области
19 июня 2024, 11:45
Подмосковные кардиологи дистанционно расшифровали почти 200 тысяч ЭКГ с начала года
Пресс-служба Минздрава МО
Читайте нас в: Google Новости
Подмосковные кардиологи дистанционно расшифровали почти 200 тысяч ЭКГ с начала года. При помощи специального оборудования они могут помочь фельдшерам скорой помощи поставить пациенту диагноз и принять решение о госпитализации.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, благодаря системе кардиопульта бригады скорой могут дистанционно передавать результаты ЭКГ специалистам. Они оценивают состояние больного и помогают принять решение о госптиализации. По словам главы министерства Алексея Сапанюка, такая оперативность особенно важна при подозрении на инфаркт.

«Всего за время работы кардиопульта врачи-кардиологи приняли и расшифровали более 962 тысяч ЭКГ, а с начала года почти 200 тысяч При этом в 3% случаев у пациентов была выявлена острая сердечная патология, требовавшая госпитализации в региональные сосудистые центры Подмосковья», - рассказал он.

Работа такой системы стала возможной благодаря закупке новых электрокардиографов с функцией дистанционной передачи результатов. Такими аппаратами оснастили все бригады скорой в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил Владимира Путина на открытие главной детской больницы. Госпиталь достроят в Красногорске летом.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Скорая помощь
19 июня 2024, 11:09
Выездные бригады НИКИ осмотрели более 5 тысяч детей в Подмосковье с начала года
Пресс-служба Минздрава МО
Читайте нас в: Google Новости
Выездные бригады НИКИ детства осмотрели около 5,3 тысячи маленьких пациентов с начала года. Из них 516 человек направили на углубленную диагностику.

Как рассказала директор института Нисо Одинаева, я января бригады совершили почти 70 выездов в населенных пункты Подмосковья.

«В ходе таких выездов наши врачи осмотрели уже почти 5,3 тысячи маленьких пациентов, из которых 516 были направлены в наш институт для прохождения более углубленной диагностики. Благодаря таким выездам, мы можем обнаружить заболевание у ребенка на ранней стадии и начать своевременное лечение», - сказала она.

В состав выездной бригады входят пульмонолог, аллерголог, гастроэнтеролог, эндокринолог и другие специалисты. В мобильном комплексе работают УЗИ, аппарат ЭГК и диагностическая лаборатория.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил Владимира Путина на открытие главной детской больницы. Госпиталь достроят в Красногорске летом.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Врачи

Новости по теме