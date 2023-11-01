Инженерные соревнования среди школьников прошли в Лобне

Участники инженерных соревнований за 3,5 часа должны были сконструировать пусковой механизм, который запустит бумажный самолетик дальше других и будет соответствовать техническому заданию.

Жюри оценивало оригинальность технических решений, аккуратность модели, правильность использования механизмов и навыки презентации проекта.

Организаторами соревнований стали разработчики проекта «Думай и делай» Александр Кайсаров, Антон Толкачев и Дмитрий Коновалов. Они получили поддержку от регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» после победы в грантовом конкурсе «Курсом лидера».

Гостями соревнований стали заместитель главы администрации городского округа Лобня Вадим Лебедев и начальник управления образования Ирина Салыгина.

«Был период, когда почти каждый школьник выбирал для себя профессию юриста или экономиста. На сегодняшний день у ребят растет интерес к техническим специальностям. <…> Выбор профессии должен совпадать с внутренними устремлениями ребенка, сейчас мы стараемся дать такую возможность всем ребятам», - сказала Салыгина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе. Это учебные центры с мастерскими, планетариями, технопарками и не только.

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