Инженерно-технический лицей на 2200 мест откроют в Лобне ко Дню знаний

Лицей «Авиатика» на 2200 учеников и детский сад на 300 воспитанников составляют единый образовательный комплекс.

Сейчас на стройплощадке работают более 410 рабочих и семь машин. Строители завершают отделку помещений лицея, проверяют инженерные сети и оборудование, озеленяют территорию учреждения, устанавливают игровые комплексы для детей, обустраивают проезды для транспорта и тротуары для пешеходов. Помимо этого, рабочие размещают учебную мебель и технику в кабинетах лицея.

Здание школы разбито на три блока: отделение для старших классов, для средних и младших классов. Блок начальной школы рассчитан на 800 учащихся, там сформируют 32 класса. Блок средней школы включит в себя 1000 детей, в блоке старшей школы обучатся 400 ребят. Всего в лицее организуют 88 классов.

Образовательный комплекс возвели в рамках президентского национального проекта «Образование». Там будут преподавать общеобразовательные предметы, а также выделят несколько профильных направлений: аэрокосмический, авиастроительный, Курчатовский со специализацией по химии и биологии, гуманитарный, или медиа-класс.

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