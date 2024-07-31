Инженер Василий Бруев из Химок купил жилье благодаря «Социальной ипотеке»

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Специалист трудится в «Энергомаше» более 15 лет. Василий мечтал о своей профессии с детства.

«У нас все время ставятся новые задачи. Поиск их решения невероятно увлекателен! Волей-неволей требуется расти в интеллектуальном плане, развиваться», - отметил инженер.

Василий рассказал, что дом, в котором он приобрел студию по льготной программе, обещают сдать к зиме.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые, специалисты в области оборонно-промышленного комплекса и тренеры.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».