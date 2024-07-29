Инженер Сергей Барышев из Химок приобрел жилье по льготной программе

Сергей Барышев трудится в «Энергомаше» больше 10 лет. Раньше он проживал в местном общежитии. Инженер обратил внимание на программу по совету коллег, которые успешно воспользовались льготами.

«Свое жилье дает уверенность в завтрашнем дне. Когда есть база, дальше проще строить планы на будущее. У нашего дома прекрасное расположение - есть вся необходимая инфраструктура, рядом парк, сквер, долина реки, удобно добираться до работы», - поделился Барышев.

Напомним, что льготами по «Социальной ипотеке» ранее воспользовался еще один сотрудник «Энергомаша» - ведущий инженер-электроник Сергей Дренчик. Он переехал с семьей в двухкомнатную квартиру неподалеку от работы.

Отметим, что программа «Социальная ипотека» начала действовать в 2016 году. Рассчитывать на государственную поддержку могут работники медицинских учреждений, учителя, молодые ученые, специалисты и тренеры.

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