Инженер-конструктор из Химок прошла отбор в отряд космонавтов Роскосмоса

Следующий этап - два года общей космической подготовки. Анастасия Бурчуладзе приступит к ней еще с тремя участниками отбора. Тренировки будут проводить в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. После успешного завершения курса кандидаты получат квалификацию «космонавт-испытатель».

«Мне нравится быть причастной к чему-то большому. Космос необъятный, и он очень вдохновляет на работу», - поделилась инженер-конструктор отдела двигательных установок «НПО Лавочкина» Анастасия Бурчуладзе.

Напомним, что отбор в команду космонавтов «Роскосмоса» проводился с 10 июля по 20 декабря 2023 года. Центр подготовки ознакомился почти с 300 заявлений, 80 из них составили женщины. Сотрудники ракетно-космической отрасли подали всего 51 заявку, а военнослужащие - 72.

Пройти отбор могли только граждане России до 35 лет, имеющие диплом об окончании летных, инженерных или научных направлений и отработавшие по специальности свыше трех лет. Обязательными требованиями были и знание иностранного языка, хорошее здоровье и физическая подготовка. Подходящий рост - от 150 до 190 сантиметров, а вес - от 50 до 90 килограммов.

Отметим, что до последних отборочных соревнований в отряде из 28 человек состояла только одна девушка. Анастасия Бурчуладзе стала второй.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».