Инженер-конструктор из Химок купила жилье по программе «Социальная ипотека»

Елена работает инженером-конструктором на ракетно-космическом предприятии в Химках уже три года. Она поучаствовала в программе «Социальная ипотека».

Ее поддержали коллеги и помогли подать документы. Елена выбрала квартиру с отделкой в новом доме, который еще строится. Квартиру девушка искала поближе к предприятию.

Отметим, что программа губернатора Московской области Андрея Воробьева «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года. Приобрести жилье с ее помощью могут медики, учителя, молодые ученые и ряд других специалистов.

Схема оплаты следующая: правительство области покупает жилье для владельцев сертификатов, а участники программы должны платить только проценты по ипотечному кредиту.