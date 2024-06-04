Инженер из Мытищ получил льготную ипотеку и приобрел жилье

Инженер 1-й категории, работающий в РКК «Энергия» уже почти 10 лет, уточнил, что с детства увлекался сборкой конструкторов и интересовался технической литературой. Предложение принять участие в жилищной программе стало для Глеба крайне актуальным, так как ранее он снимал жилье.

После получения сертификата молодой специалисты быстро подобрал подходящий для него вариант.

«У меня небольшая скромная „однушка“. Сделал ремонт, завез мебель», - поделился ученый.

Программа «Социальная ипотека» стартовала в Московской области по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Благодаря участию в ней медики, учителя, молодые ученые, специалисты в области ОПК и тренеры могут стать собственниками жилья на льготных условиях. Она также способствует привлечению новых кадров в регион.

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