Инженер из Химок получил новое жилье по льготной программе

Анастасия Косенкова уже восемь лет работает ведущим инженером-конструктором в НПО Лавочкина.

«Я родилась на родине Юрия Гагарина в Смоленской области. Это многое определило. Росла чрезвычайно любознательным ребенком, любовалась небом, хотелось долететь до других планет, изучить их. Сейчас в моей работе особенно вдохновляет то, что мы можем открывать новые горизонты, проектируем межпланетные миссии», - рассказала она.

Ранее Анастасия тратила на дорогу до работы больше двух часов. Решить эту проблему удалось благодаря социальной ипотеке. Вместе с мужем девушка переехала в двухкомнатную квартиру в новом доме.

«Все очень нравится - комфортные условия проживания, возможности для занятий спортом, организации досуга. Самый большой плюс, конечно, то что теперь до работы при желании даже пешком можно дойти», - поделилась Анастасия.

Программу проводят в Подмосковье с 2016 года. По ней получить свое жилье могут врачи, учителя, молодые инженеры и другие специалисты.

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