Инженер «Истока» из Фрязино выиграл отборочный этап конкурса профмастерства

Инженер АО «НПП „Исток“ им. Шокина» Александр Ключников выиграл отборочный этап конкурса профессионального мастерства «Время первых» в компетенции «Фрезерные работы на станках ЧПУ». За короткое время он изготовил деталь по чертежам в дистанционном формате.

Конкурс проходил удаленно. Александр Ключников должен был изготовить деталь на станке по чертежу, который прислали организаторы. Весь процесс фиксировался на камеру.

«Сложность была в том, что на подготовку давалось очень мало времени. Чертеж выдали за 15 минут до начала, то есть заранее не знал, какую именно деталь нужно будет сделать. На выполнение самого задания отводилось всего четыре часа - за это время необходимо было создать 3D-модель, написать программу для обработки на станке, собрать и настроить станок, изготовить деталь. Чтобы справиться с задачей, нужно было применить все свои профессиональные знания и навыки», - рассказал Александр Ключников.

Инженер производственно-технического комплекса металлообработки прошел вперед и теперь ему предстоит показать мастерство в финале чемпионата «Время первых». Мероприятие пройдет в августе в очном формате.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».