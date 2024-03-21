Инвестпотенциал Подмосковья для производителей полимеров продемонстрировали на «Дне партнера ЦФО»

Читайте нас в:

По словам первого заместителя министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Евгения Подлипенского, в Подмосковье создана обширная индустриальная инфраструктура, включая 5 ОЭЗ, 69 индустриальных парков и 19 технопарков.

«Крупнейшие транспортные узлы и современная логистическая инфраструктура образуют в регионе крупнейший хаб, через который транзитом проходит четверть всех грузовых перевозок в стране», - рассказал Подлипенский.

Он добавил, что инвестиционный блок Правительства Московской области активно поддерживает инвесторов, включая подбор площадок и индивидуальное сопровождение проектов.

Так, в прошлом году в Подмосковье реализовали около 450 инвестиционных проектов.

Регион активно привлекает инвесторов из разных сфер, включая предприятия химической промышленности, заключил Подлипенский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».