29 декабря 2023, 07:30

Инвестпортал Подмосковья получил премию губернатора «Прорыв года»

Читайте нас в: Google Новости

Инвестиционный портал Московской области получил премию губернатора Подмосковья «Прорыв года». Об этом сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки региона.

«Инвестпортал создавался как универсальная и удобная точка входа для инвесторов. Сегодня здесь собрана вся необходимая для их работы информация, размещены различные меры поддержки, за которыми можно обратиться, не покидая ресурс, детальные инструкции по инвестиционной работе и другое», - уточнили в ведомстве.

Каждый день платформой пользуются 1,5 тысячи человек. Через личный кабинет можно воспользоваться различными мерами поддержки государства, например, получить консультацию специалисты.

На портале появились восемь новых онлайн-сервисов. Они помогают найти локацию в одном из 69 индустриальных парков региона, найти помещение для бизнеса, отправить продукцию на экспорт и выполнить другие действия.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Бизнес
29 декабря 2023, 08:21
Производитель БАДов в Лосино-Петровском наладит экспорт в Китай и Вьетнам
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Производитель биологически активных добавок в Лосино-Петровском участвует в образовательной программе «Экспортный форсаж». Предприятие планирует наладить экспорт в Китай и Вьетнам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Глава региона напомнил, что президент Владимир Путин затронул эту тему на недавней экономической конференции «ВТБ зовет».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Программа «Экспортный форсаж» позволяет получить участникам необходимые навыки для налаживания поставок за границу.

«Мы, как производитель биологически активных добавок, работаем более 18 лет на рынке, продаем свои продукты в основном на территории Российской Федерации и ближайшего зарубежья. Мы хотим развиваться и для этого мы решили участвовать в программе „Экспортный форсаж“. <…> Для экспорта мы выбрали направления Китай и Вьетнам», - рассказала директор по продажам и маркетингу Светлана Амосова.

Программа содержит все необходимые занятия. Их проводят очно. Есть и период, когда компания самостоятельно проводит работу при поддержке экспертов. После обучения начинается защита экспортного проекта. В течение года компанию поддерживают тренеры. Они помогают добиться максимального результата.

«Для Китая представляет большой интерес облепиховое масло, а для Вьетнама - кедровое масло. У них есть интерес и к другим нашим продуктам», - отметила Светлана Амосова.

По ее словам, государство поддерживает экспортеров и предлагает программы, которые помогают за счет бюджета зарегистрировать продукты на территории зарубежных стран.

Экспорт Китай Лосино-Петровский Вьетнам
29 декабря 2023, 06:00
Почти 600 «народных троп» и более 440 дворов благоустроили в Подмосковье в этом году
Читайте нас в: Google Новости
В этом году команда Главного управления содержания территорий помогла обустроить 580 «народных троп» и 440 дворовых территорий. Работы выполнили в рамках программ «Пешком» и «Комплексное благоустройство дворовых территорий».

«В этом году в Подмосковье появилось 580 дорожек, которые связывают объекты социальной инфраструктуры: школы, детские сады, медицинские учреждения, остановки общественного транспорта. В приоритете были тропинки, за которые граждане „проголосовали ногами“», - рассказала руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

Больше всего троп благоустроили в Балашихе - 53, в Люберцах - 44, Щелкове - 35, а также это стало популярным в Орехово-Зуеве, Егорьевске, Рузе, Электростали, Дмитрове, Подольске и Шаховской. Больше всего дворов привели в порядок в Одинцове - 29, в Орехово-Зуеве - 27, в Пушкино - 24, в Дмитрове - 20, а также в Павловском Посаде.

«Основная часть работ - обновление асфальтового покрытия, также устанавливали элементы малых архитектурных форм и детские игровые площадки», - добавила Аипова.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство
29 декабря 2023, 04:00
Новый детский сад на 220 мест появится в Щелкове в конце 2024 года
Читайте нас в: Google Новости
В Щелкове на улице Школьная продолжается строительство детского сада на 220 мест. Его откроют в декабре 2024 года, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

«Подрядчик ведет монолитные работы по возведению здания детского сада на уровне первого этажа здания», - уточнили в ведомстве.

В детском саду предусмотрели помещения для охраны, медблок, пищеблок, групповые ячейки, залы для музыкальных и физкультурных занятий и другие зоны. Общая площадь здания составит четыре тысячи квадратных метров.

На территории обустроят игровые площадки и зоны для занятий физкультурой, освещение. Ее озеленят и благоустроят. В дошкольном учреждении будут заниматься 11 групп детей от 1,5 до семи лет.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Детские сады Щелково
29 декабря 2023, 02:00
Роботов научили украшать новогодние елки в МФТИ
Михаил Раскин
Читайте нас в: Google Новости
В лаборатории волновых процессов и систем управления МФТИ автономных гуманоидных роботов задействовали в украшении новогодней ели. В процессе поучаствовали робот-футболист Стеллаж и робособака.

Сложной техникой управляют с помощью ноутбука. Успешность выполнения задачи зависит от проработки алгоритмов искусственного интеллекта.

«В этом году мы доработали робота-футболиста в человеческий рост. Он поднимается с колен и ходит полностью самостоятельно. Есть специальная мировая лига для роботов-футболистов такого размера. В России это первый такой робот и создан он на базе МФТИ в Долгопрудном. Его зовут Стеллаж. Он туда как раз помещается», - рассказал инженер лаборатории Федор Полещук.

Сотрудники учреждения научили четырехпалого робопса вставать на задние лапы. Такую задачу в других странах даже не ставили.

«Мы шутливо называем это - „режим суслика“. Наш робопес обучен полному циклу выполнения этой команды», - рассказала старший программист лаборатории Екатерина Чайковская.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что развитие транспортной системы Подмосковья активно продолжится в 2024 году. К моделированию новых маршрутов подключают искусственный интеллект.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Роботы Искусственный интеллект Новый год

Новости по теме