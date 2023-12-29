Инвестпортал Подмосковья получил премию губернатора «Прорыв года»

«Инвестпортал создавался как универсальная и удобная точка входа для инвесторов. Сегодня здесь собрана вся необходимая для их работы информация, размещены различные меры поддержки, за которыми можно обратиться, не покидая ресурс, детальные инструкции по инвестиционной работе и другое», - уточнили в ведомстве.

Каждый день платформой пользуются 1,5 тысячи человек. Через личный кабинет можно воспользоваться различными мерами поддержки государства, например, получить консультацию специалисты.

На портале появились восемь новых онлайн-сервисов. Они помогают найти локацию в одном из 69 индустриальных парков региона, найти помещение для бизнеса, отправить продукцию на экспорт и выполнить другие действия.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».