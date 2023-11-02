Инвесторы вложат более 8 миллиардов рублей в развитие легкой промышленности в Подмосковье

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Когда все 20 проектов будут реализованы, Подмосковье получит около 2,7 тысячи новых рабочих мест. Общий объем вложений в развитие легкой промышленности составляет 8,1 миллиарда рублей.

Компания «Лекпроф» запустит производство спецодежды в Электростали, в том числе защитного назначения. Также предприятие будет производить униформу для пищевой промышленности, медицины, дорожников и строителей.

В рамках проекта импортозамещения компания «Тишьюпром» откроет производство санитарно-гигиенических изделий и бумажной посуды в Сергиевом Посаде.

Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач, которые поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также перечислил меры , которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.

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