02 августа 2024, 13:21

Инвесторов Подмосковья пригласили на конкурс объектов социнфраструктуры

Медиасток.рф
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Прием заявок на конкурс объектов социальной инфраструктуры «МАРТ» стартовал по всей России. К участию в мероприятии пригласили инвесторов Московской области.

Конкурс проводят для отбора объектов в сферах образования, культуры и спорта, деятельность которых акцентирована на сохранении и укреплении российский духовно-нравственных ценностей.

Председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова отметила, что учреждения образования и культуры занимают важное место в формировании нравственной основы общества.

По ее словам, их задача заключается не только в передаче знаний, но и в воспитании молодежи, привитии уважения к традициям, культуре и историческому наследию страны. Она добавила, что конкурс призван поддерживать инициативы и проекты, способствующие развитию объектов социальной инфраструктуры, ориентированных на эти высокие цели.

Организаторы конкурса уверены, что участие в проекте даст возможность получить общественное признание, расширить профессиональные контакты и обменяться опытом и идеями с коллегами со всей страны.

Период подачи заявок продлится с августа по сентябрь 2024 года, а оценка и награждение победителей состоится в ноябре-декабре 2024 года. Дополнительная информация о конкурсе доступна по ссылке.

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Инвестиции Мособлдума конкурсы
02 августа 2024, 14:40
Глава Лобни Анна Кротова назначила временные управляющие компании
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Постановлением администрации городского округа Лобня определены временные управляющие организации для многоквартирных домов в связи с прекращением деятельности «ВСК-Комфорт». Об этом сообщила глава муниципалитета Анна Кротова.

Анна Владимировна сообщила, что в случае, если компания отказывается от управления домами, администрация назначает временное управление. Также каждый дом вправе выбрать управляющую компанию путем проведения общего собрания собственников.

Администрация Лобни продолжает следить за ситуацией и готова оперативно реагировать на все возникающие вопросы и проблемы, чтобы обеспечить комфортное проживание горожан.

Напомним, что информация о временных управляющих компаниях будет размещена на стендах и в домовых чатах. Также со списком адресов и управляющих компаний можно ознакомиться на сайте администрации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

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ЖКХ Лобня
02 августа 2024, 14:39
Глава Подольска рассказал жителям Климовска об обновлениях в сфере ЖКХ
Пресс-служба администрации
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Жителям Климовска рассказали о планах по обновлению объектов теплоснабжения и капитальному ремонту домов. На днях прошла их встреча с главой городского округа Подольск Григорием Артамоновым.

Кроме главы округа, в мероприятии участвовали представители Фонда капитального ремонта, управляющей компании, а также Центра социальной поддержки.

Жителям презентовали планы по модернизации объектов теплоснабжения. Их реализуют благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Проект рассчитан на два года. Однако планы на 2024 год позволят подключить дома к новым сетям до начала отопительного сезона.

«До этого времени заменим более 10 километров трубопроводов большого диаметра. Также обновим большую часть оборудования в котельной на улице Заводской, 2. На объект поступил новый котел. За качеством следим не только мы, но и специалисты из области, представители Подольской прокуратуры», - сказал Григорий Артамонов.

Также до 2025 года специалисты заменят более 1220 элементов в 153 многоквартирных домах благодаря программе капремонта. Они приведут в порядок подвалы и коммуникации. В 76 домах заменят кровлю, в 30 обновят фасады.

Сейчас работы идут на 142 объектах. Приемку будут проводить представители власти совместно с жителями.

Кроме того, к концу 2026 года в эксплуатацию сдадут две новостройки на улице Южный поселок для переселенцев из аварийного жилья.

Ряд других запросов жителей профильные специалисты взяли в работу.

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Подольск ЖКХ Аварийное жилье
02 августа 2024, 14:36
Еще 5 заблудившихся грибников вывели из леса в Подмосковье за сутки
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Работники «Мособлпожспас» вывели из леса пять человек 1 августа. Люди потерялись в округах Дмитровский и Егорьевск.

Заместитель ПСЧ-217 Валерий Прасолов рассказал, что в Систему-112 обратилась 33-летняя женщина. Она отправилась в лес за грибами в районе деревни Верейка городского округа Егорьевск и заблудилась. С ней были трое детей. Ситуация осложнялась тем, что мать подвернула ногу и не могла идти из-за острой боли.

Работники 217-й и 285-й пожарно-спасательных частей приступили к поиску. Они подавали звуковые сигналы и работали на оклик, прочесывая лесной массив. Потребовалось меньше часа на то, чтобы найти женщину и троих детей в возрасте шести, 12 и 13 лет.

Юных грибников успокоили и вывели к машине, где их ждали родственники. Получившую травму ноги женщину вынесли из леса на носилках и передали бригаде скорой помощи.

Начальник ПСЧ-270 Александр Белов добавил, что в этот же день за помощью обратилась 68-летняя женщина, которая пошла за грибами недалеко от СНТ «Саморядово» в Дмитровском округе. Набрав целое ведро, любительница тихой охоты поняла, что заблудилась.

Несмотря на то, что у пенсионерки был кнопочный телефон и низкий заряд на аккумуляторе, специалисты смогли с ней связаться и определить местоположение. Женщина послушно выполняла все рекомендации, и вскоре спасатели смогли ее найти. Спасатели довезли ее до СНТ, в ответ жительница написала благодарность дежурной смене и высоко оценила работу спасателей.

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Спасатели Дмитров Егорьевск
02 августа 2024, 14:29
Элементы нового скейт-парка в микрорайоне Красная Поляна доставили в Лобню
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В Лобне продолжается строительство нового скейт-парка в микрорайоне Красная Поляна. Элементы для площадки, предназначенной для занятий экстремальными видами спорта, уже прибыли на место. Работы по созданию скейт-парка начались в июне под контролем главы муниципалитета Анны Кротовой.

Идея постройки площадки возникла на одной из встреч с жителями микрорайона, которые выразили желание создать пространство для активного отдыха. Место для скейт-парка было согласовано с горожанами и расположится между домами №7а на улице Булычева и №7а на улице Молодежной.

Напомним, что в Лобне активно продолжается работа по благоустройству общественных пространств. В прошлом году в городе отремонтировали стадион «Труд» и построили многофункциональную спортивную площадку на территории спортивной школы «Академия спорта», а также в лесопарке. В планах также строительство нового ФОК с бассейном, что дополнительно улучшит спортивную инфраструктуру города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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Благоустройство Лобня

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