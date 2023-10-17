Инвесторам стали доступны 18 участков для импортозамещающих проектов в Луховицах
Подмосковному бизнесу доступны 18 участков за рубль в Луховицах. Ознакомиться с локациями для импортозамещающего производства можно на инвестиционной карте.
В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области напомнили, что воспользоваться программой «Земля за 1 рубль» могут инвесторы, реализующие проекты в сфере импортозамещения. Полный перечень отраслей определен Законом Московской области и включает 29 ОКВЭД.
Ранее губернатор Андрей Воробьев перечислил основные меры поддержки для притока инвесторов в Подмосковье. Среди них - инвестпортал и промышленная ипотека.
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