Инвесторам из Китая предложили создать производства в Подмосковье

На территории Московской области создана уникальная экосистема для развития бизнеса - это делает регион привлекательным для инвестиций в производство. Формат готовой промышленной недвижимости позволяет максимально сократить расходы на возведение заводов и значительно снизить сроки запуска.

«В регионе создано уже пять таких площадок, в том числе в Солнечногорске и Подольске, еще девять находятся в стадии реализации», - добавила Зиновьева.

Промышленный коворкинг «Индастриал сити» стал площадкой для нескольких международных инвестиционных проектов. Например, на территории индустриального парка «Есипово» уже заработал завод компании «СиЭнПи Рус» - лидера по производству насосного оборудования в Китае.

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