«Инвестор приходит на все готовое». В чем уникальность новых индустриальных парков Подмосковья?
«Инвестор приходит на все готовое — на пять в одном», — так глава Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о том, какую поддержку дают индустриальные парки. Их уже 70 в регионе, построят еще пять государственных.
«Инвестор приходит на все готовое - на пять в одном », - так глава Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о том, какую поддержку дают индустриальные парки. Их уже 70 в регионе, построят еще пять государственных.
«Смысл индустриальных парков в том, что инвестор приходит, по сути, на все готовое: электричество, газ, дороги, инфраструктура, другие удобства. Это весомое конкурентное преимущество», - отметил губернатор.
Индустриальные парки уже очень хорошо себя зарекомендовали. Каждый год приходят около 100 новых резидентов. Заполняемость достигла 88%, а десять лет назад было 28%.
С этого года внедряют тот самый формат «пять в одном». По такому стандарту сейчас строят государственный индустриальный парк.
«Совсем недавно заложили в Ленинском городском округе первый государственный индустриальный парк в новом формате», - рассказал Андрей Воробьев.