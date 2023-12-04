Инвестиции в производство обсудили на межотраслевом форуме в Подмосковье
Секция на тему «Инвестиции в производство» прошла в Дубне. Мероприятие собрало более 100 представителей технологичных производств, организаций и предприятий различных отраслей.
Секция проходила в онлайн и офлайн форматах и состояла из пленарной дискуссии и выступлений представителей реального сектора экономики, каждый из которых представил свой бизнес-кейс для обсуждения.
Участники секции обсудили аспекты инвестирования в производство, развитие промышленности, кадровые вопросы, программы обучения и меры поддержки малого и среднего предпринимательства.
Особое внимание уделили вопросам кадровой политики, импортозамещения и способам привлечения молодых специалистов в производственный сектор.
Следует отметить, что серия встреч в рамках межотраслевого бизнес-форума «Путеводитель по бизнесу Московской области» будет продолжаться до 15 декабря. Организация мероприятий осуществляется при поддержке правительства Московской области и Торгово-промышленной палаты Подмосковья.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.
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