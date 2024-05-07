Инвестиции в производство электроники выросли в Подмосковье

«За исключением традиционно высоких показателей по инвестициям в производство пищевых продуктов, сфера производства компьютеров, электроники и оптики стала самой популярной у Подмосковных инвесторов в 2023 году. Без учета МСП общий объем вложений в основной капитал в этом секторе превысил 22 миллиарда рублей», - сообщила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

По сравнению с 2022 годом рост инвестиций составил более 58%, и тенденция продолжается. В первом квартале 2024-го рост производства компьютеров, электронных и оптических изделий в Московской области составил 55,4%.

Импортозамещение - по-прежнему один из приоритетов в экономике, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Несмотря на сложные внешние вызовы, в регионе строят новые производства. Уже реализовали 77 проектов, еще 84 - сейчас в работе.

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