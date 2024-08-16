16 августа 2024, 18:15

Инвестиции в ОЭЗ «Дубна» в первом полугодии превысили 21 миллиард рублей

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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В первом полугодии 2024 года объем инвестиций в особую экономическую зону «Дубна» превысил 21 миллиард рублей. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций Московской области Екатерина Зиновьева.

Этот показатель уже превзошел итоги 2023 года, когда инвестиции составили 20,3 миллиарда рублей. Так, за первые шесть месяцев 2024 года в ОЭЗ создали тысячу рабочих мест.

Отмечается, что значительный рост инвестиций связан с началом строительства двух крупных Центров обработки данных, которые возводят компании НЦСД и Wildberries. Суммарно они вложили более 13,5 миллиарда рублей.

Напомним, что резиденты ОЭЗ продолжают строительство новых корпусов для развития своих проектов. С момента основания ОЭЗ «Дубна» резиденты вложили более 90 миллиардов рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Инвестиции Бизнес
16 августа 2024, 18:25
Лидеров июльской выборки вторсырья определили на КПО в Егорьевске
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному
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Комплекс по переработке отходов, расположенный в Егорьевском городском округе, отправил на заводы более 600 тонн ПЭТ-пластика для переработки сырья в минувшем июле. Объем собранной пленки за прошлый месяц составил 520 тонн, в то время как количество макулатуры оказалось наименьшим и достигло всего 100 тонн.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья подчеркнули, что выброшенные в один контейнер неотсортированные отходы загрязняют фракцию, чувствительную к влаге. В результате это приводит к тому, что картон теряет свою пригодность для переработки.

Если невозможно сдать картон в пункты приема макулатуры, эксперты рекомендуют сложить его в отдельный пакет, осторожно завернуть и выбросить в синий бак на контейнерной площадке. Такой подход позволит сохранить качество картона, который впоследствии переработчики смогут использовать, например, для производства альтернативного топлива.

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Переработка Егорьевск Экология Мусор
16 августа 2024, 17:29
Представитель бизнес-омбудсмена проведет прием предпринимателей в Дмитрове
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области
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Руководитель общественной приемной бизнес-омбудсмена в Дмитрове Александр Терентьев проведет прием для предпринимателей 22 августа. На нем рассмотрят вопросы и жалобы от владельцев бизнеса округа.

Как рассказали в пресс-службе уполномоченного, сеть общественных приемных охватывает 46 городских округов региона. Их руководители регулярно проводят приемы и консультации для предпринимателей.

«Опыт работы института по защите бизнеса показывает, что большинство вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью, решаются на муниципальном уровне. Налаженные деловые контакты с представителями администраций и органов власти на местах позволяют оперативно и качественно решать поступающие от бизнеса вопросы», - отметили в ведомстве.

На встрече 22 августа владельцы бизнеса смогут задать вопросы руководителю общественной приемной по Дмитрову и Талдому Александру Терентьеву. Он также рассмотрит жалобы, связанные с нарушением прав предпринимателей.

Записаться на прием можно по телефону 8-985-297-29-46.

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Дмитров Поддержка предпринимателей в Московской области
16 августа 2024, 16:15
Около 500 метров теплотрассы на улице Пушкина отремонтируют в Лосино-Петровском
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Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав проверил качество выполнения капитального ремонта сетей от центрального пункта до дома № 9 на улице Пушкина. Рабочим предстоит заменить 470 метров теплотрассы.

Подрядчик осуществляет бесканальную прокладку в траншее стальных труб и устраивает новые камеры. Специалисты капитально ремонтируют теплотрассу в рамках муниципального контракта. После - они промоют систему и проведут гидравлические испытания трубопроводов. На данный момент объект готов на 80%. Закончить должны к началу отопительного сезона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Отопление Лосино-Петровский
16 августа 2024, 16:07
Более 60 человек поддержали субботник у озера Бабошкино в Балашихе
Пресс-служба администрации Балашихи
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Территорию озера Бабошкино в Балашихе привели в порядок. Свыше 60 волонтеров присоединились к экологический акции, они собрали мусор и старые листья.

Субботник прошел в городском округе Балашиха в рамках акции «Вода России». Участниками акции стали представители администрации городского округа Балашиха, волонтеры, представители экологического лагеря и активные жители. Общими усилиями они собрали 35 мешков мусора и очистили полкилометра береговой линии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется каждый день.

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Балашиха Экология Водоемы

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