27 октября 2024, 17:53

Инвалиды из Подольска победили на чемпионате Подмосковья по армрестлингу

Читайте нас в: Google Новости

Чемпионат и первенство Московской области по армрестлингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата провели в поселке Ерино Новомосковского административного округа города Москвы. Участниками состязаний стали 30 спортсменов из семи сборных команд Подмосковья.

В чемпионате и первенстве Московской области по армрестлингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата победила команда армрестлеров из городского округа Подольск. Обладателем почетного второго места стала команда Протвина, команда «Волчья сила» из Истры завоевала третье место.

Первые места в личном зачете заняли спортсмены из Подольска: Араик Гаспарян в весовой категории 90 килограммов, Андрей Фирсов в категории 85 килограммов и выше, Татьяна Вязьмитина в категории 80 килограммов и выше, Николай Паршенков в категории 80 килограммов, Михаил Поздняков в категории 55 килограммов и выше и Елена Казанцева в категории 55 килограммов и выше.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Подольск Инвалиды
27 октября 2024, 19:05
Конкурс непрофессиональных танцевальных коллективов прошел в Волоколамске
Читайте нас в: Google Новости
В 13-й раз состоялся конкурс непрофессиональных танцевальных коллективов. Его организовал многофункциональный центр «Молодежное содружество».

Конкурс «Starteen-2024» походит каждый год. Приветственным словом открыла танцевальные состязания глава Волоколамского городского округа Наталья Козлова. Она пожелала участникам честной борьбы.

В этом году коллективы подготовили танцевальные номера в стиле 90-х. Яркий макияж, цветные костюмы и узнаваемые мелодии помогли создать нужную атмосферу.

В тройке лидеров первое место завоевала команда волоколамского филиала Красногорского колледжа «Dance Crew», почетное второе место заняла команда волоколамской средней школы № 3 «Вот Так Могу» и третье место досталось команде Московского областного казачьего института технологий и управления филиала Московского государственного университета технологий и управления имени Разумовского «Mokitu dance club».

Капитан команды «Dance Dreamers» Алина Бойчук завоевала титул «Мисс Starteen-2024», а «Мистером Starteen-2024» стал участник команды «Dance Zone» Иван Захаров. Приз зрительских симпатий достался команде «Just do it».

На мероприятии также выступили приглашенные танцевальные коллективы: студия «Dance Mode», гимнастический клуб «Мои Небеса», а также коллектив образовательного центра «Новая школа».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Волоколамск конкурсы
27 октября 2024, 17:35
Спортсмены из Подольска победили на всероссийском турнире по фланкировке
Читайте нас в: Google Новости
Воспитанники школы «Клуб 360» завоевали золото, серебро и бронзу на всероссийском турнире по фланкировке шашкой в Подольске. Состязания на территории Центрального федерального округа организовали впервые.

Золотые, серебряные и бронзовые медали на всероссийском турнире по фланкировке шашкой «Кубок России-2024» завоевали воспитанники школы «Клуб 360» Дома культуры «Зио» структурного подразделения Культурно-досугового центра «Южный» под руководством Юлии Чередниченко. Серебряные медали заработали кадеты и взрослые в командных дисциплинах.

Соревнования прошли по двум дисциплинам: «Фланкировка одиночная показательная» и «Фланкировка командная показательная». В турнире участвовали 92 спортсмена, в их числе 65 представителей одиночных дисциплин и 54 командных со всей России.

Среди девочек семи-десяти лет второе место завоевала Алиса Гребенник. Виктория Тришина заняла первое место среди девочек 11 лет. Артем Фадеев завоевал втрое место среди мальчиков 11-13 лет. Среди кадетов-девушек 14-17 лет второе место заняли Александра Зубкова и Софья Бакалдина, третье место досталось Анастасии Казначеевой.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Подольск
27 октября 2024, 17:17
Участник спецоперации из Коломны вошел в паралимпийскую сборную Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости
Игорь Подустов — участник спецоперации из Коломны — вошел в сборную Подмосковья по паралимпийскому фехтованию. Теперь он тренируется под руководством двукратного чемпиона мира и готовится к соревнованиям.

Лейтенант Игорь Подустов лишился из-за ранения ноги, но продолжил активно заниматься спортом. Сейчас он тренируется в военно-историческом спортивно-культурном комплексе «Коломенский кремль».

Игоря тренирует Ашот Карагян - двукратный чемпион мира, двукратный призер Олимпийских игр, мастер спорта СССР международного класса, заслуженный мастер спорта России.

После просмотра в расположение сборной России по паралимпийскому фехтованию спортсмена из Коломны отобрали в команду Москвы и Московской области для участия в чемпионате и кубке России. Кроме того, Игорь Подустов стал кандидатом в сборную Вооруженных Сил РФ по паралимпийскому фехтованию.

Отметим, что в комплексе «Коломенский кремль» планируют создать секцию паралимпийского фехтования. В ней смогут заниматься участники СВО, ветераны боевых действий и люди с ограниченными возможностями здоровья. Поддержку оказывает управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Коломны.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Коломна Военные
27 октября 2024, 17:04
Музей разработавших ЭКО ученых открыли после реконструкции в Подольске
Читайте нас в: Google Новости
В городском округе Подольск после реконструкции снова заработал дом-музей академика Виктора Милованова и профессора Ирины Соколовской. Там хранятся научные работы и документы, инструменты и личные вещи ученых, которые придумали искусственное оплодотворение.

Виктор Милованов и Ирина Соколовская трудилась во Всесоюзном научно-исследовательском институте животноводства. Ученые занимались генетикой и стали основоположниками искусственного оплодотворения. Разработки семейной пары используют по всему миру в медицине.

По словам научного сотрудника краеведческого музея Виктора Галича, Милованов и Соколовская были не только теоретиками, но и практиками. Свои научные открытия они внедряли на пользу стране.

«Это были уникальные люди, невероятно эрудированные. Оба знали по пять языков, переводили научные статьи, писали книги и стихи, читали классическую литературу, играли на пианино, придумывали и своими руками на токарном станке создавали инструменты, которыми сейчас пользуются и ученые, и врачи», - добавил он.

Семейная пара свою жизнь посвятила науке, исследованиям и ученикам, их было свыше 400.

Память Милованова и Соколовской пришли почтить их последователи, доктора наук Вугар Багиров, Мубариз Насибов, Шаиг Насибов, кандидаты биологических наук Эльман Садыгов и Эльвин Насибов.

В этому году исполняется 65 лет со дня постройки дома № 1 по Лесной улице в поселке Быково, где расположился мемориальный дом-музей. Его сотрудники планируют облагородить участок около дома: проложить дорожки, привести в порядок сад Виктора Милованова, где он посадил 117 разновидностей деревьев и растений.

Дом-музей академика Милованова и профессора Соколовской работает со вторника по субботу в поселке Быково на Лесной улице, дом № 1.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Здравоохранение Музеи

Новости по теме