Инвалиды из Подольска победили на чемпионате Подмосковья по армрестлингу

В чемпионате и первенстве Московской области по армрестлингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата победила команда армрестлеров из городского округа Подольск. Обладателем почетного второго места стала команда Протвина, команда «Волчья сила» из Истры завоевала третье место.

Первые места в личном зачете заняли спортсмены из Подольска: Араик Гаспарян в весовой категории 90 килограммов, Андрей Фирсов в категории 85 килограммов и выше, Татьяна Вязьмитина в категории 80 килограммов и выше, Николай Паршенков в категории 80 килограммов, Михаил Поздняков в категории 55 килограммов и выше и Елена Казанцева в категории 55 килограммов и выше.

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