Инвалидов-колясочников из Лобни пригласили в секцию большого тенниса

Участниками секции могут стать люди в возрасте от шести до 35 лет. Тренировки будут проходить на бесплатной основе, а все необходимое спортивное оборудование, включая специализированные коляски, предоставляется безвозмездно.

В дальнейшем участники программы смогут принимать участие в соревнованиях. Также спортсменам доступна социальная служба такси «Помощь рядом», что делает посещение занятий еще более удобным.

Организаторы отмечают, что большой теннис - это не только спорт, но и хорошая физическая реабилитация. Если посещать занятия регулярно, уже через несколько месяцев будут видны результаты по улучшению мышечного тонуса, моторики рук и общего состояния организма.

Напомним, что для получения подробной информации и записи на занятия необходимо обратиться по телефону: +7(925) 000-47-40.

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