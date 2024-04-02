Интернет-портал для доноров крови заработал в Подмосковье

«На платформе собрана вся важная информация для доноров: кому нужна донорская кровь, как стать донором, какие существуют временные и постоянные противопоказания, адреса всех отделений Службы крови Подмосковья, графики работы, а также анонсы выездных донорских акций в Подмосковье», - прокомментировала главный врач Московского областного центра крови Мария Аппалуп.

Одна из особенностей портала - раздел , который позволяет провести выездную донорскую акцию в конкретном городе или организации. Напомним, что все желающие могут сдать кровь без выходных с 08:00 до 14:00 по адресу: Москва, улица Металлургов, 37А.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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