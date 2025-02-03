03 февраля 2025, 13:39

Интерактивный урок военной истории провели для учеников школы в Ногинске

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В Ногинске в молодежном центре «Юность» прошел «Урок живой истории». В мероприятии приняли участие ребята из Центра образования № 4, которые имели возможность не только услышать интересные факты, но и увидеть исторические артефакты.

Участники познакомились с различными образцами оружия, начиная с XIX века и до современности. Среди представленных экспонатов были винтовка Мосина, использовавшаяся в Первой мировой войне, и автомат Калашникова.

На мероприятии специалисты подробно рассказали о значении каждого из представленных предметов, их роли в военных действиях и особенностях конструкции.

Урок прошел в формате диалога, что позволило школьникам задавать вопросы и активно участвовать в обсуждении. Информация о героизме солдат и трудностях, с которыми они сталкивались, произвела сильное впечатление на молодежь.

Каждый экспонат стал не просто предметом, а символом истории, напоминая о ценности свободы и мира, которые были завоеваны с такой трудностью.

Школьники История Богородский
03 февраля 2025, 14:06
Второй этап местной лиги КВН прошел в Дмитрове
Пресс-служба администрации Дмитровского округа
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Шесть команд КВН выступили во втором этапе «Ха-Ха Лиги» в Дмитрове. Победители поборются за звание лучшей сборной округа.

Мероприятие состоялось в филиале «На Большевистской» ЦДК «Созвездие». На сцене выступили команды «ДиваноДамы», «Рецепт Безе», «Пацаны» из Подмосковного политехнического колледжа, «Тушите свет» от Дмитровского техникума, команда «Улица Маркова» и представители лицея № 4.

Они представили творческие номера в конкурсах «Приветствие», «Разминка» и «Биатлон». Победителем стала команда «ДиваноДамы» с 10,4 балла, второе место заняли «Улица Маркова» и «Пацаны». У них по 10,2 балла.

«В нашем округе КВН пользуется большой популярностью, объединяя талантливых и креативных ребят. С 2020 года это направление активно развивается, демонстрируя впечатляющие успехи: участие в первом туре в Сочи, выход в финал Рязанской лиги, триумф в финале первой Подмосковной лиги и достойные выступления команд в полуфинале Тверской лиги. Наши КВН-щики показывают высочайший уровень мастерства. Их потенциал огромен, и я уверена, что впереди ребят ждут новые яркие победы и достижения», - отметила заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина.

Дмитров
03 февраля 2025, 13:44
Подмосковные синхронисты выиграли 6 медалей на первенстве России
Федерация синхронного плавания России
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Подмосковные спортсменки выиграли шесть медалей на первенстве России по синхронному плаванию среди юниоров и юниорок. Сборная региона также стала серебряным призером в общекомандном зачете.

Как сообщили в региональном Минспорте, Анастасия Никитенко, Валерия Плеханова и Снежанна Дамберг выиграли в личном зачете в дисциплинах «дуэт-техническая программа» и «дуэт», а также получили серебро в категории «дуэт-произвольна программа». Кроме того. Валерия Плеханова выиграла золото в «соло - техническая программа».

Подмосковье также стало победителем в дисциплине «группа» и получило бронзу в «группа-произвольная программа».

В медальном зачете Московская область заняла второе место, получив шесть наград.

Соревнования прошли в Москве в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта», в них участвовали 322 спортсмена из 34 регионов.

Спортсмены
03 февраля 2025, 13:38
Минздрав Подмосковья напомнил преимущества телемедицинских консультаций
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Жителям Московской области доступны телемедицинские консультации. Только с начала года более 30 тысяч человек воспользовались данной возможностью и получили онлайн-консультацию врача после диспансеризации.

«Мы продолжаем развивать телемедицинские технологии в системе здравоохранения региона. Получить онлайн-консультацию могут пациенты, состоящие на диспансерном учете, а также беременные женщины», - отметил заместитель председателя правительства Московской области - министр здравоохранения Максим Забелин.

На телемедицинских консультациях пациенты также могут продлить электронный рецепт на льготные препараты или обсудить с врачом итоги пройденных обследований. Записаться на онлайн-консультацию можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, или по телефону 122.

Здравоохранение Медицина
03 февраля 2025, 13:36
Демонтаж главной елки начался в Богородском округе
пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Коммунальные службы начали разбирать главную новогоднюю елку Богородского округа, которая все праздники радовала жителей на Фонтанной площади Ногинска. Специалисты сообщили, что процесс займет четыре дня.

Сначала рабочие снимут гирлянду с шарами, затем приступят к разбору каркаса елки. Также на площади проведут демонтаж других новогодних инсталляций - фонарей и часов. Для работ задействовали две автовышки и пять человек.

Все конструкции до следующей зимы будут храниться на территории складского комплекса подрядной организации.

Напомним, что в начале января Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства определило победителей голосования по выбору «Елки России». Ими стали Санкт-Петербург, Чеченская Республика и Московская область. Последнюю представляла 25-метровая новогодняя ель Богородского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Праздники Богородский

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