Интерактивный урок военной истории провели для учеников школы в Ногинске

Участники познакомились с различными образцами оружия, начиная с XIX века и до современности. Среди представленных экспонатов были винтовка Мосина, использовавшаяся в Первой мировой войне, и автомат Калашникова.

На мероприятии специалисты подробно рассказали о значении каждого из представленных предметов, их роли в военных действиях и особенностях конструкции.

Урок прошел в формате диалога, что позволило школьникам задавать вопросы и активно участвовать в обсуждении. Информация о героизме солдат и трудностях, с которыми они сталкивались, произвела сильное впечатление на молодежь.

Каждый экспонат стал не просто предметом, а символом истории, напоминая о ценности свободы и мира, которые были завоеваны с такой трудностью.