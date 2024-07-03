Интерактивный урок профориентации провели в летнем лагере Химок

Детям предложили решить логические задачи и разобрать профессиональные качества героев мультфильмов. Такие игры по профориентации в школах Химок проводят регулярно не только во время летних каникул, но и в течение всего учебного года.

«Раннее понимание собственных интересов и склонностей позволит детям осознанно подойти к выбору профессиональной деятельности.», - сказала муниципальный депутат, директор школы № 29 Наталья Каныгина.

Всего в интерактивной игре участвовали свыше 50 ребят. Детей разбили на команды и выдали листы с маршрутами до заданных станций, где школьники могли применить профессиональные навыки.

«Летний отдых в школьных лагерях предлагает разнообразные программы, включающие интеллектуальный развитие, социальное проектирование, предпринимательство, культурные, спортивные и патриотические акции. В лагерях дети получают возможность развить творческий потенциал, обрести новых друзей и воспоминания на всю жизнь», - рассказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

Ранее в лагере прошел спортивный фестиваль в рамках акции «10 лет ГТО». Воспитанники сдали нормативы по отжиманиям, бегу на заданные дистанции, прыжкам в длину и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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