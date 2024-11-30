Интерактивный турнир по знанию государственной геральдики прошел в Химках

В турнире приняли участие старшеклассники, а также муниципальный депутат и директор школы № 29 Наталья Каныгина. Она отметила, что на турнире старшеклассники узнали о значении элементов российского герба, а также были затронуты темы происхождения флага и гимна, их исторического развития и эволюции.

Также на мероприятии химчанам рассказали о важности государственной символики и ее историческом значении.

«Героические примеры прошлого и настоящего, будь то подвиги Великой Отечественной войны или действия участников СВО, служат важными ориентирами для молодежи», - поделилась муниципальный депутат Ирина Спирина.

Напомним, что в Химках активно реализуется масштабная патриотическая программа, направленная на воспитание у подрастающего поколения любви к России и своему городу. Программа объединяет химчан разных возрастов вокруг общих ценностей и способствует укреплению связи между поколениями.

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