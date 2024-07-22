Интерактивный стенд появился в театре «Камерная сцена» в Лобне
Информационный стенд с интерактивными элементами появился в театре «Камерная сцена» в Лобне. С его помощью зрители могут купить билеты и ознакомиться с афишей.
Новый стенд дает возможность прочитать про репертуар театра и узнать больше об актерах и постановках. По мнению руководителей учреждения, современные технологии помогут привлечь молодую аудиторию.
Помощь в установке оказала муниципальный депутат партии «Единая Россия» Светлана Давыдова. Развитию учреждений культуры содействует федеральный партийный проект «Культура малой родины».
Удобство интерактивного стенда уже оценили постоянные зрители.
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