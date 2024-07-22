22 июля 2024, 17:01

Интерактивный стенд появился в театре «Камерная сцена» в Лобне

Администрация г.о. Лобня
Читайте нас в: Google Новости

Информационный стенд с интерактивными элементами появился в театре «Камерная сцена» в Лобне. С его помощью зрители могут купить билеты и ознакомиться с афишей.

Новый стенд дает возможность прочитать про репертуар театра и узнать больше об актерах и постановках. По мнению руководителей учреждения, современные технологии помогут привлечь молодую аудиторию.

Помощь в установке оказала муниципальный депутат партии «Единая Россия» Светлана Давыдова. Развитию учреждений культуры содействует федеральный партийный проект «Культура малой родины».

Удобство интерактивного стенда уже оценили постоянные зрители.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Депутаты Театры
22 июля 2024, 18:01
Школьники из Красногорска стали призерами международного конкурса соцпроектов
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В 2023-2024 учебном году Общероссийская общественная организация «Общее дело» провела ежегодный Международный конкурс социальных проектов в сфере здорового образа жизни «Общее дело — ПРО. Проекты. Развитие. Общество». В конкурсе участвовали свыше 700 команд из 49 регионов России, включая Луганскую и Донецкую Народные Республики, Республики Беларусь и Армению.

Московскую область представили 148 добровольцев из 18 команд. Команда «Крутой замес» из СОШ «Мозаика» в красногорском селе Путилково получила приз в спецноминации «Наставник». Кроме того, две команды получили приглашения на Всероссийский слет добровольцев «Исходный код».

За время конкурса подростки провели свыше семи тысяч профилактических мероприятий для своих сверстников и младших школьников. Это были интерактивные занятия с просмотром научно-просветительских фильмов и мультфильмов, разработка настольных игр, викторины, марафоны здоровья и многое другое. Всего мероприятия охватили около 130 тысяч человек.

Конкурс продолжится в этом году. Участникам предстоит сформировать критическое мышление у молодежи по отношению к негативным привычкам, таким как употребление табака, алкоголя и наркотиков, и развивают полезные навыки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Молодежь Школьники конкурсы
22 июля 2024, 17:57
Подмосковные предприниматели примут участие в Кантонской ярмарке в октябре
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области приглашает представителей малого и среднего бизнеса региона принять участие в осенней сессии Кантонской ярмарки. Торговая выставка импортных и экспортных товаров пройдет в Гуанчжоу с 31 октября по 4 ноября.

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, на ярмарке будут представлены одежда, обувь, сумки, текстиль, офисные принадлежности, спортивные товары, медицинские препараты, продукты питания, косметика, игрушки, товары для детей и животных.

В ведомстве добавили, что Кантонская ярмарка импортных и экспортных товаров проходит два раза в год - весной и осенью. Проводится с 1957 года в провинции Гуандун, городе Гуанчжоу.

Подать заявку на участие можно до 31 августа на сайте Фонда поддержки ВЭД Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес Ярмарки
22 июля 2024, 17:57
Около 1,7 тысячи человек посетили форум «Агрополигон» в Подмосковье
Фото: Администрация г.о. Домодедово
Читайте нас в: Google Новости
Итоги научно-практического форума «Агрополигон» подвели в Подмосковье. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметило, что мероприятие объединило специалистов и профильных производителей.

В форуме, который проходил на территории городского округа Домодедово, приняли участие 32 производителя пестицидов и агрохимикатов, 11 дилеров и производителей сельскохозяйственной техники, два высших учебных заведения, 10 научных учреждений. За два дня форум посетили 1,7 тысячи человек.

Участники познакомились с передовыми технологиями и научными достижениями в области агрохимии, растениеводства и земледелия. На выставке представили более 75 единиц сельскохозяйственной техники, а на очных встречах обсудили вопросы цифровизации отрасли и новые технологии.

Два подмосковных предприятия получили на форуме ключи от новой сельскохозяйственной техники, предоставленной в лизинг. «Валмикс» принял один, а племзавод «Барыбино» - два трактора. Подмосковье поможет выплатить долг с помощью субсидии. Чтобы воспользоваться мерой поддержки, нужно подать пакет документов в Министерство сельского хозяйства и продовольствия.

Семейные фермы могут получить гранты на развитие сельского хозяйства в Подмосковье. Прием заявок продлится до 8 августа, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство
22 июля 2024, 17:55
Неделя бесплатных бонусов стартовала для клиентов МосОблЕИРЦ в Подмосковье
Министерство ЖКХ Московской области
Читайте нас в: Google Новости
МосОблЕИРЦ объявил о проведении недели свободного доступа к коммунальным бонусам. Акция продлится с 22 по 28 июля включительно. В этот период клиенты компании получат возможность воспользоваться разнообразными подарками и скидочными купонами.

Для участия в программе пользователям достаточно войти в личный кабинет на официальном сайте МосОблЕИРЦ или через мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн». При каждом входе в систему клиенты смогут активировать новые бонусы. Организаторы акции не ограничили количество входов и получаемых купонов.

На данный момент страница «Коммунального бонуса» предлагает свыше 100 выгодных предложений. Среди них есть скидки на покупки в супермаркетах, услуги доставки, образовательные курсы, развлекательные мероприятия, туристические поездки, товары для животных. Кроме того, участники акции получат бесплатную подписку на онлайн-кинотеатр и множество других привилегий. Каждый пользователь сможет активировать любое количество бонусов по своему усмотрению.

МосОблЕИРЦ разработал простой алгоритм получения бонусов. Сначала клиенту нужно авторизоваться в личном кабинете на сайте компании или через мобильное приложение. Затем перейти в раздел «Сервисы», выбрать подраздел «Бонусы и акции», а после этого кликнуть на пункт «Коммунальные бонусы всем пользователям личного кабинета». На открывшейся странице клиент сможет выбрать интересующие его подарки в любом количестве. Заключительным этапом станет применение полученных бонусов при оформлении покупок.

Компания предупредила клиентов о возможных технических работах. С 23:00 до 06:00 личный кабинет и функция выгрузки купонов могут быть недоступны из-за проведения профилактических мероприятий.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ

Новости по теме